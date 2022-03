Maria de Filippi: ha rinunciato ad un noto cantante? Ecco la verità

Maria de Filippi ha rinunciato ad un noto cantante per il serale di Amici in arrivo? Ecco la verità sulla questione, davvero incredibile.

Sembra essere ormai tutto pronto per il serale di Amici, fase finale del talent show di Maria De Filippi che decreterà chi arriverà alla vittoria; tutti i ragazzi sono pronti a dare il massimo per avere un posto nel mondo dei professionisti.

Nella fase serale la De Filippi, come di consueto (e come già successo per il daytime) avrà modo di ospitare tantissimi personaggi importanti, anche se pare che abbia rinunciato a questo noto cantante; ecco la situazione.

Maria de Filippi, ha rinunciato ad un noto cantante? Gli ospiti ed il serale

La fase serale del longevo talent andrà in onda (ed avrà dunque inizio) a partire dal prossimo sabato 19 marzo; i ragazzi sono pronti a dare ancora di più per mettersi in mostra, con lo spettacolo garantito anche dalla presenza di tantissimi ospiti.

Stando a quanto riportato da alcuni siti che si occupano di anticipazioni televisive, la De Filippi avrebbe però rifiutato la proposta di un noto cantante di partecipare come ospite alla fase serale; non è ancora noto il nome in questione, ma pare (sempre a quanto riportato) che la conduttrice abbia declinato la proposta.

La notizia del rifiuto di Maria non è stata confermata e potrebbe anche essere semplicemente una supposizione, ma probabilmente la conduttrice dovrà fare delle scelte e scegliere chi chiamare per giudicare i ragazzi di quest’anno; per forza di cose, qualcuno sarà scelto e qualcun altro invece no.

Chi potrebbe tornare è invece Stefano De Martino, che di strada ne ha davvero fatta da quando era un giovane ballerino emergente; De Martino ha già preso parte al programma l’anno scorso nelle vesti di giudice e potrebbe bissare anche per questa edizione.

Ciò che è certo è che la fase serale è pronta ad iniziare: chi vincerà quest’edizione di Amici? Le emozioni sono dietro l’angolo per ogni appuntamento, che già si preannuncia imperdibile.