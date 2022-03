Uomini e Donne shock: Tina contro tutti nel programma

Vediamo meglio insieme che cosa sta accadendo nel noto programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne.

Come sappiamo il programma che promette di far trovare l’amore ogni giorno in onda su Canale 5 è proprio Uomini e Donne.

Tra i suoi protagonisti più importanti troviamo l’opinionista per eccellenza, ovvero Tina Cipollari.

Ma cosa sta succedendo in queste ultimissime ore, cerchiamo di capire meglio insieme il tutto.

Tina contro tutti: cosa sta succedendo?

La bella Tina sembra che oggi non fosse molto tranquilla o almeno ha fatto divertire il pubblico a casa con le su uscite.

Perchè ad inizio programma si è arrabbiata con il direttore delle luci, indicando che al centro dello studio sono migliori mentre dove si trova lei non è assolutamente la stessa cosa.

Secondo lei non appare come realmente è a casa proprio per questo motivo, arriva quindi in studio il tecnico delle luci per capire meglio le sue richieste.

Ha qualche problema anche con le inquadrature e chiede che siano fatte da quelle in basso in modo che possa sembrare più slanciata a suo dire.

Una sorta di show all’interno del programma che ha lasciato tutti senza parole ma che ha fatto divertire moltissimo sia il pubblico a casa che quello presente in studio, compresi Maria e Gianni Sperti.

Tina chiede che la luminosità venga aumentata e che la sua figura luminosa si veda, o meglio si intravedano solo gli occhi e le labbra.

Maria le fa notare però che sembra una sorta di alieno, divertendo tutti, poi la padrona di casa cerca di andare avanti con il programma ma, la mitica opinionista non si ferma assolutamente.

Decide quindi di chiamare la redazione ed in modo particolare Rudy Zerbi, perchè chi non lo sapesse lavora dietro le quinte del programma di Maria.

Ma quando è stato chiamato in causa, sembra che Rudy sia scappato da dove si trova normalmente, ovvero accanto alle scale da dove scendono i vari corteggiatori.

Insomma una puntata davvero particolare dove Tina è stata al centro dell’attenzione di tutti per molto tempo ma ha fatto divertire tutti.

A casa il pubblico è impazzito per le sue richieste tanto che hanno chiesto se poteva continuare.

E voi cosa ne pensate della mitica opinionista del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne?