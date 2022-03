Test: solo i più intelligenti riescono a trovare i 4 pinguini diversi

Test, riesci a trovare i pinguini diversi? Davvero difficilissimo arrivare alla soluzione, guarda l’immagine e mettiti alla prova in questa sfida.

Un nuovo test online è pronto a sollecitare il tuo sguardo, mettendoti alla prova con una complicatissima sfida che veramente in pochissimi riescono a vincere. Ti senti pronto ad aguzzare la vista e a divertirti?

Questo nuovo test visivo ha come protagonisti, come si vede, dei pinguini: riesci a trovare quelli diversi in solamente 30 secondi? Prova a trovarli tutti quanti e continua a leggere per scoprire la soluzione!

Test, riesci a trovare i pinguini diversi? La sfida

L’immagine raffigura un habitat tipico dei pinguini, che si trovano in gruppo sopra ad un ghiacciaio; nella folla di questi esemplari della famiglia degli uccelli però si nascondono degli ‘intrusi’, che presentano delle caratteristiche uniche rispetto agli altri.

Sei riuscito a trovarli tutti quanti nel tempo limite? Se pensi di essere arrivato alla soluzione e ne hai individuato più di uno, ti facciamo davvero i complimenti per aver tenuto testa a questo rompicapo visivo.

In caso contrario, prova a prenderti più tempo e continua a cercare: per aiutarti, ti diciamo che i pinguini diversi sono in totale quattro, sparsi per tutta l’immagine. Se ti trovi in difficoltà, ti suggeriamo anche di concentrarti non tanto sulla postura dei pinguini, ma su dettagli particolari.

A questo punto, è arrivato il momento di svelarti la soluzione e finalmente di capire quali sono i pinguini ‘intrusi’ all’interno dell’immagine; per scoprirla, basta semplicemente guardare l’immagine seguente.

Ebbene, come si vede, i pinguini diversi sono quattro e tutti quanti indossano un particolare cappello a cilindro, che li rende veramente molto eleganti e, sicuramente, davvero unici!

Eri già riuscito a trovare la soluzione, oppure hai avuto bisogno degli indizi per capire quali fossero i pinguini diversi dagli altri? Prova a sfidare amici e parenti e, cronometrandoli, guarda e riescono o meno a fare meglio di te!