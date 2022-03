Test: quale animale è tua suocera? Scopri cosa significare

Test, quale animale è tua suocera? Scopri cosa potrebbe significare con questo nuovo divertente gioco, a partire da una scelta.

Arriva un nuovo test pronto per far divertire i lettori a partire da una scelta; questa volta, nessun gioco intellettivo o nessuna ricerca di un intruso alla base, bensì una scelta di pancia.

Quale animale ti viene in mente se dovessi pensare a tua suocera? Divertiti a scoprire quale suggestione potrebbe rappresentare per te, sempre tenendo ben in mente che il test non ha nessun fondamento scientifico ed ha il solo fine di intrattenimento.

Test, quale animale è tua suocera? Scopri cosa potrebbe significare

Solitamente, il rapporto con le suocere può essere piuttosto complicato, specie se si tratta di una moglie o di una fidanzata; in realtà però, molti hanno un buonissimo rapporto con la mamma della propria anima gemella, in modo tale da rendere armoniosa la famiglia. Quale animale scegli però se pensi a tua suocera? Ora che hai fatto la tua scelta leggi cosa potrebbe significare e divertiti con le riflessioni che possono emergere.

Iena

Se l’animale che ti viene in mente è la iena, probabilmente non ha un buonissimo rapporto con tua suocera, che magari in qualche occasione ti ha messo più volte i bastoni tra le ruote.

Magari può sembrarti aggressiva, ma in realtà non c’è nulla che non si possa risolvere con buon senso e con il dialogo, anche se magari durante i vari pranzi di famiglia ti senti sotto pressione.

La chioccia

Se l’animale che ti viene in mente è invece una chioccia, probabilmente la mamma del tuo partner è piuttosto apprensiva e pensa che sia ancora il suo bambino o la sua bambina; delle volte può sembrarti invasiva, ma anche se questi atteggiamenti possano farti sentire “invaso” nella privacy hanno i loro lati positivi e questa loro voglia di ‘accudire’ può essere usata come una marcia in più per il vostro rapporto.

La cagna

Se ti viene in mente una cagna, dovresti ritenerti fortunato perché potrebbe voler dire che tua suocera è stata molto accogliente con te e si è dimostrata una donna buona, ben disposta da subito nei tuoi confronti e molto sincera; potrebbe diventare per te davvero come una seconda mamma.