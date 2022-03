Domenica In, ospiti bomba da Zia Mara: da non credere i nuovi nomi che raggiungeranno la conduttrice veneta in studio per la nuova puntata.

Se il week end di Canale 5, da quest’anno, è dominato da Verissimo, per la domenica la Rai ha ancora puntato su Domenica In, un programma ormai storico che da diversi anni è condotto da Mara Venier.

Anche per il prossimo appuntamento, la Zia avrà dei nomi bomba in studio con lei, da poter intervistare e da raccontare a tutto il pubblico che la guarda; le anticipazioni per la nuova puntata.

Domenica In, ospiti bomba da Zia Mara: nomi da non credere, eccoli

Quella di domenica 6 marzo sarà una puntata davvero intensa per Mara Venier, che stando alle anticipazioni riportate da TvBlog aprirà la puntata concentrando l’attenzione sul tragico conflitto che si sta svolgendo in Ucraina.

A discutere con la conduttrice della guerra che sta sconvolgendo l’Est-Europa, e non solo, saranno ospiti Monica Maggioni, Alberto Matano e Giovanna Botteri; si cercherà quindi di capire e di informare, diffondendo sempre e comunque un messaggio di pace.

Oltre che per le notizie di attualità, ci sarà spazio però anche per dell’intrattenimento; presente come ospite Tommaso Paradiso, ex cantante dei TheGiornalisti che presenterà al pubblico il suo primo album da solita, Space Cowboy, un grande omaggio complessivo agli anni ’80.

A seguire, una toccante intervista con Red Canzian, che dopo la tragica malattia si è rimesso in gioco con l’opera Casanova Opera Pop, lanciata a Venezia da febbraio. Inoltre, raggiungeranno la Venier anche Marco Giallini e Giampaolo Morelli, protagonisti del nuovo film C’era una volta il crimine.

Per la recitazione ci sarà anche l’attrice Serena Autieri, che tornerà a teatro dal 10 fino al 27 marzo (al Sistina di Roma) con la celebre opera Rugantino, insieme a Michele La Ginestra, Massimo Wertmuller ed Edy Angelillo. Notizie, intrattenimento ed emozioni; anche questa puntata di Domenica In del 6 marzo si preannuncia davvero ricchissima di contenuti, assolutamente da non perdere.