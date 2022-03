Rompicapo: trova il gatto in 10 secondi, impossibile

Vediamo insieme con questo divertente e simpatico test se riusciamo a trovare dove si nasconde questo dispettoso gattino.

Anche oggi, per rilassarci insieme un po’ vi proponiamo un nuovissimo e super divertente test, dove dobbiamo scovare un simpatico gattino.

In questo caso, come spesso accade, dobbiamo mettere in moto la nostra mente ed individuarlo in una immagine creata appositamente per distrarci.

Ma come sempre, nel corso dell’articolo poi vi spieghiamo anche dove si trova, in caso non riuscite da soli, non vi preoccupate!

Rompicapo: trova il gatto Obi

Iniziamo con il dire che una stanza di un bambino con così tanti peluches sembra un’impresa impossibile trovare un dolce gattino.

Molto spesso, guardando con occhio non attento la fotografia alcuni dettagli sfuggono sempre.

In questo caso è veramente difficile anche perchè il tempo che ci viene fornito per scovare l’animaletto è veramente poco, sono solamente 10 secondi.

Oggi questa sfida va bene sia per i grandi che per i piccoli, che molto spesso hanno un’occhio anche molto più attento degli adulti.

Questa immagine è la scena che ha immortalato Marc Carney per l’impressionante collezione che ha la figlia, ma senza accorgersene c’è anche il suo gattino Obi.

L’uomo ha pubblicato questa divertente fotografia sul sito Reddit, sfidando tutti a trovare il micio di casa in pochissimo tempo.

Ovviamente la fotografia è diventata virale in pochissimo tempo, e sta facendo impazzire tutti per trovare Obi.

E voi siete riusciti nel tempo indicato oppure no? Provate in caso di risposta negativa a controllare senza imporvi un limite di tempo.

Se invece vi arrendete o proprio non lo avete trovato, ecco che arriviamo noi in vostro soccorso fornendovi la soluzione a questo complicatissimo test.

Avete visto? Siete d’accordo con noi che era veramente impossibile da trovare questo bel gattone tutto bianco con delle grandi macchie marroni.

Insomma una fotografia che ci ha fatto tribunale e non poco ma che alla fine ci ha fatto anche divertire con la ricerca.

Adesso potete sfidare amici e parenti e vedere in quanti trovano il tenero Obi nella fotografia che vi abbiamo mostrato!

Continuate a seguirci per allenare la vostra mente e per diventare sempre più veloci, oltre ovviamente che per il divertimento!