Doc 2 nelle tue mani anticipazioni: Una proposta shock

Anticipazioni, Doc 2 nelle tue mani: la puntata del 10 marzo prevede moltissimi colpi di scena, un’offerta inattesa e una proposta shock. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci nel prossimo episodio.

Una delle serie più amate del momento è senza dubbio Doc nelle tue mani, i fan dopo il successo della prima stagione hanno richiesto a gran voce che si facesse anche la seconda e ovviamente sono stati ascoltati.

Infatti in questo periodo sta andando in onda il secondo capitolo della fiction e non stanno di certo mancando i colpi di scena. Ora mancano solo due puntate prima del gran finale e tutti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella prossima puntata.

Sono arrivate le prime anticipazioni sull’episodio del 10 marzo e a quanto sembra vedremo un’offerta inattesa e una proposta shock per uno dei personaggi. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamolo insieme.

Anticipazioni, Doc nelle tue mani 2: ecco cosa accadrà nella puntata del 10 marzo

Come dicevamo anche la seconda stagione di Doc-Nelle tue mani si sta avviando verso il finale. Ma quello che tutti si stanno chiedendo è: cosa accadrà nella settimana puntata? Ebbene, sembrerebbe che il segreto di Doc non sia più al sicuro, già nello scorso episodio abbiamo assistito al tradimento di Damiano nei confronti di Giulia e di tutto l’equipe medico.

Il prossimo episodio sarà intitolato “Cosi lontani, così vicini”, in questa puntata vedremo un’offerta inaspettata da parte di Cecilia nei confronti di Andrea, in questo modo scatenerà la gelosia di Giulia e Agnese.

Riccardo invece andrà in crisi quando scoprirà il segreto di Fanti. Ma non è finita qui, anche Gabriel farà una proposta shock ad Elisa, proprio lei dovrà prendere una decisione molto difficile.

Per quanto riguarda la settima puntata, questa è intitolata “Senza nome” anche qui vedremo di versi colpi di scena, in primis Giulia sarà costretta a fare i conti con sua madre, invece quando Doc sarà sul punto di diventare finalmente primario di reparto, Cecilia farà una scoperta sul suo conto che potrebbe far saltare tutto.

Ora non ci resta che aspettare giovedì prossimo per capire cosa accadrà. Voi cosa ne pensate?