Che bomba Sabrina Salerno: la giacca si apre e si vede tutto

Sabrina Salerno una bomba, dal giacchetto si vede anche troppo: la cantante infiamma ancora una volta l’atmosfera con la sua sensualità.

La Salerno continua ancora a lasciare tutti i fan senza parole, alzando la temperatura del web; vera e propria icona degli anni ’80, la cantante ligure non smettere di incantare tutti quanti, mostrandosi più bella che mai.

In attesa di un nuovo progetto, dopo la partecipazione come concorrente all’ultima edizione di Ballando con le stelle, Sabrina continua a posare per scatti mozzafiato; il giacchetto è aperto e lascia intravedere davvero troppo, una bomba di sensualità.

Sabrina Salerno una bomba, dal giacchetto si vede anche troppo: la nuova foto infiamma Instagram

Siamo abituati ormai a vedere scatti meravigliosi sul profilo della cantante, che a più di cinquant’anni non ha nessuna intenzione di lasciare campo libero alle showgirl più giovani; dopo trent’anni, è ancora lei una delle regine di sensualità del nostro mondo dello spettacolo.

Posando come modella, spesso la Salerno si fa immortalare in foto veramente da urlo, capaci di infiammare letteralmente Instagram; è questo il caso anche degli ultimi scatti postati in un nuovo post, dove la cantante si è mostrata con un giacchetto da motociclista aperto.

Sotto al giacchetto di pelle, Sabrina indossa solamente il reggiseno (nero e di pizzo); sdraiata sopra ad un divano, il suo prosperoso décollété fa capolino in primo piano dalla scollatura rubando la scena e lasciando tutti quanti senza fiato.

“Extraterrestre portami via” scrive la Salerno nella didascalia, citando il celebre brano di Eugenio Finardi; pioggia di like al post, coi suoi tantissimi follower in visibilio davanti a tutta la sensualità mostrata da Sabrina, sportiva, dinamica e bellissima.

“Posso venire anche io?” scrive ironicamente un fan con tanto di emoticon sorridenti e cuori; a quanto pare, lui andrebbe volentieri su un altro pianeta con Sabrina, e come lui pensiamo anche molti altri.

“Da grande voglio essere come lei” scrive invece una giovane fan, che ammira la personalità e la bellezza della Salerno; che siano giovani o meno giovani, uomini e donne, Sabrina riesce sempre ad incantare tutti quanti.