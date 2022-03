Amici 21, anticipazioni shock: ecco gli allievi ammessi al serale, sembra essere davvero tutto pronto per la fase finale del talent show.

Manca davvero pochissimo ormai all’inizio del serale di Amici 21, e sembra davvero tutto pronto per questa seconda e ultima fase dell’edizione del talent, che decreterà la vittoria finale di uno degli allievi.

Già accedere al serale permetterebbe ai vari ragazzi di mettersi in mostra; ma quali di quelli che abbiamo conosciuto fino ad ora concorreranno per la vittoria finale? Ecco le anticipazioni per la prossima puntata domenicale.

Amici 21, anticipazioni shock per domenica 6 marzo: ecco gli allievi ammessi al serale

Quella di domenica 6 marzo sarà l’ultima puntata prima dell’inizio del serale, ed è dunque attesissima dal pubblico che non vede l’ora di scoprire quali ragazzi saranno ammessi alla fase finale.

Tutti, nella scuola, sono in fibrillazione e se alcuni hanno già esultato per un posto in finale, altri hanno vissuto momenti di sconforto in questi ultimi giorni. Stando a quanto riportato dal blog Quellochetuttivoglionosapere, l’ultima puntata che andrà in onda la prossima domenica è stata registrata di recente ed ha dato un verdetto sorprendente.

A quanto pare infatti, i docenti hanno deciso di ammettere al serale tutti i ragazzi, con un colpo di scena veramente incredibile; anche chi sembrava più a rischio eliminazione, come ad esempio Christian, avrà quindi modo di mettersi in gioco nella fase conclusiva del talent.

Una puntata davvero incredibile quindi quella del 6 marzo, che vedrà tra l’altro la presenza di importantissimi ospiti; al talent tornerà Kledi, cresciuto professionalmente proprio con Maria De Filippi, e poi presenzieranno anche Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Beppe Vessicchio.

Kledi ha giudicato una gara di ballo, che a quanto pare ha visto brillare Alice; quanto alla gara di canto invece, quella cover è stata giudicata da Malgioglio ed ha visto Gio Montana totalizzare un bel 9, mentre l’altra (giudicata da Beppe Vessicchio) ha visto in cima LDA.

Il talent è pronto ad entrare nelle sue fasi finali, con la puntata di domenica che si preannuncia davvero emozionante e scoppiettante; chi sarà, alla fine, a vincere questa edizione?