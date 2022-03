Indovinello, riesci a riempire la borraccia usando il tuo ingegno? Prova a risolvere il rompicapo usando le tue abilità.

Test e rompicapi che emergono online ci permettono davvero di divertirci e anche di sfidarci, sperimentando concretamente le nostre abilità non soltanto d’osservazione, ma anche di ragionamento.

Nel nuovo rompicapo infatti, non viene sollecitata la vista ma solitamente l’ingegno: nella situazione proposta, riesci a riempire la borraccia nel modo giusto? Valuta ogni aspetto e mettiti alla prova.

Indovinello, riesci a riempire la borraccia? Prova a risolverlo

L’immagine propone un’ipotetica situazione dove ci troveremmo a dover impegnarci per sopravvivere; abbiamo quattro fonti di acqua a disposizione per poter riempire la nostra borraccia (un cactus, uno stagno, un lago e un ruscello) ma pare che solo una è la soluzione più giusta.

Quale sceglieresti e perché? Prova a ragionare prendendo in considerazione ogni elemento a tua disposizione e, una volta fatto un ragionamento, formula la tua risposta.

A questo punto, proviamo a riflettere insieme sulle varie opzioni. Un cactus è ricco d’acqua, ma può essere velenoso; inoltre, lo stagno contiene acqua salata e ci potrebbe portare alla disidratazione. Queste due scelte non sono quindi le più appropriate ed andrebbero escluse subito; ma tra il lago e il ruscello, quale fonte di acqua scegliere?

Delle volte, bisogna anche fidarsi dell’istinto e fare la scelta che ci sembra più logica; arrivati a questo punto, tra l’acqua del lago e quella del ruscello non dovremmo avere dubbi.

Entrambi sono fatti d’acqua dolce, ma una scelta risulta più appropriata dell’acqua; non avendo sbocchi infatti, l’acqua del lago è ristagnante e potrebbe dunque essere meno salutare di quella di un ruscello, che scorre e in una situazione del genere, in mezzo al bosco, risulta la miglior fonte dove abbeverarsi.

Già dall’inizio la tua scelta era ricaduta sul ruscello, oppure un altro ragionamento di ha portato a scegliere una delle altre fonti d’acqua? Prova a sottoporre l’indovinello di sopravvivenza ad amici e parenti e divertiti a ragionare con loro!