Una Vita anticipazioni shock, Lolita è viva: la donna sembra essersi salvata dalla brutta malattia che l’affliggeva, davvero incredibile.

Le prossime trame di Una Vita sono pronte a regalare colpi di scena, portando gioia dopo tanta sofferenza. Come abbiamo visto, diversi personaggi sono scossi dallo scoppio della guerra e, mentre Susana cerca di capire se davvero Armando si è risposato, Genoveva aspetta il ritorno di Felipe.

Nel frattempo, pare che ad Acaçias sia in arrivo una buona notizia, che tutti aspettavano dopo tante preghiere: Lolita sembra essere ancora viva. La moglie di Antonito si è ristabilita del tutto? Le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni shock, Lolita è viva: cosa succede

Pronta alla morte, Lolita ha perdonato Antonito dopo il tradimento, nonostante il deputato sia ancora in preda ai sensi di colpa; l’uomo è disperato e darebbe anche la sua vita per far guarire alla moglie.

Alla famiglia Palacios non resta che attendere l’effetto della cura sperimentale somministrata a Lolita dal dottor Ramon y Cajal, un vero e proprio luminare; il dottore non ha dato molte speranze a Ramon, Antonito e Carmen, ma nonostante questo c’è ancora qualche possibilità che Lolita si salvi.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni per il nuovo episodio della soap, la cura avrà l’effetto positivo tanto sperato e, dopo uno stato d’incoscienza, Lolita si sveglierà; la notizia fa felice Ramon y Cajal, che rivela come la cura stia facendo effetto.

Antonito è fuori di sé dalla gioia per la notizia, così come Ramon, Carmen e tutti gli abitanti di Acaçias; dopo aver temuto il peggio per la Casado, a quanto pare si riaccende la speranza e la guarigione di Lolita sembra essere più vicina.

La donna ce la farà a rimettersi completamente e a tornare alla vita di prima, al fianco di un innamoratissimo (nonostante il tradimento) Antonito? Le vicende sono tutte da vivere negli episodi della soap spagnola, in onda come sempre dopo Beautiful a partire dalle 14.10 su Canale 5.