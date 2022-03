Una vita anticipazioni: Susana è sotto shock

Le anticipazioni di Una vita non preannunciano niente di buono: la povera Susanna dovrà affrontare una realtà sconvolgente.

La trama di Una vita diventa di puntata in puntata più intrigante. L’episodio – che andrà in onda oggi su Canale 5 alle 14.25 – vedrà come protagonista la dolce Susanna. Da settimane infatti, la donna è impegnata nella ricerca disperata del marito partito per la guerra. Il conflitto in Europa ha visto l’arruolamento di moltissimi uomini e la povera Susanna è stata costretta a soffrire la partenza improvvisa del compagno di una vita. I due hanno continuato a mantenere i contatti tramite delle bellissime lettere d’amore, consegnate grazie al contributo dei partigiani. Tuttavia, da giorni Susana ha perso le tracce del marito. La donna comincia ad avere paura che Armando possa essere rimasto coinvolto in uno scontro e – a fronte di questo – decide di scrivere una lettera, spendendola all’indirizzo da qui arrivavano le altre comunicazioni del marito. Quella lettera non giungerà mai al suo destinatario.

Una vita – Susanna apprende una notizia scioccante

Susana, su consiglio delle amiche, decide di scrivere una bellissima lettera d’amore, recapitandola all’indirizzo ove arrivavano tutte le altre lettere. Tuttavia, una volta giunta al destinatario, la risposta ricevuta da Susanna fu ben diversa rispetto a quella desiderata: il marito non alloggia più lì. A questo punto, la donna comincia ad covare dei brutti presentimenti circa l’incolumità del marito. Poteva essere successa qualsiasi cosa: Armando era partito per il fronte? Era ferito? O peggio, il suo amato marito, è morto? La risposta alle domande della povera Susanna arrivano tramite un articolo di giornale. La donna rimane sotto shock.

E’ proprio il giornale di zona a fugare ogni dubbio, Armando è circondato dal benessere e dall’amore di un’altra signora! L’uomo infatti risulta affiancato nell’immagine dalla sua sposa e viene indicato come Conte Swarowski. Susanna rimane totalmente sotto shock di fronte ad un tale tradimento: non solo Armando gode di ottima salute, ma ha deciso di risposarsi con un’altra donna. Cosa succederà a questo punto? Per scoprirlo dovremo attendere le nuove puntate della nota soap spagnola Una vita. Appuntamento su Canale 5 alle 14.25.