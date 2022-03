Test: trovi l’insetto tra i pavoni? Sei un mito, nessuno ci riesce

Vediamo insieme questo simpatico e divertente test, dove quasi tutti non trovano l’insetto dispettoso tra gli altri animali.

Come sappiamo i test sono un momento divertente che ci permette di svagare la nostra mente, anche se ogni tanto dobbiamo concentrarci per trovare la soluzione.

In questo caso, infatti, non dobbiamo indicare solamente una immagine che ci colpisce e vedere cosa ci vuole dire, ma dobbiamo trovare l’insetto tra i tantissimi pavoni della fotografia.

Tante persone sul web, e non solo, hanno deciso di arrendersi e di andare a vedere la soluzione perchè effettivamente è molto difficile.

Test: vedi l’insetto? Sei un genio, perchè tutti abbandonano

Iniziamo con il dire che in questo test di oggi la difficoltà è anche con il tempo e con i colori dell’immagine.

Infatti è tutta completamente in bianco e nero ed i pavoni hanno delle lunghissime code di diversa forma ognuna dall’altra.

Anche un’occhio molto attento si può confondere senza problemi, nella ricerca di questo dispettoso ma simpatico e bellissimo insetto.

Il tempo che viene concesso per trovarlo, sono solamente 10 secondi, ovvero un limite minuscolo.

Ma come sempre noi a breve vi daremo la soluzione al test, intanto voi provate con il tempo indicato.

Se non riusciti a trovare l’insetto provate con il triplo del tempo, e se non riuscite neanche in questo caso, che è sempre molto difficile, provate senza alcun limite.

L’insetto di cui stiamo parlando è una bellissima farfalla, ed noi adesso vi mostriamo dove si nascondeva.

Era veramente difficile trovarla in mezzo a tutti quesi pavoni, ognuno con una coda diversa dall’altro e con pochissimo tempo, vero?

Se siete tra i pochissimi che sono riusciti a trovarla nel tempo dato, a voi vanno i nostri migliori complimenti per la vostra capacità di osservazione.

In caso contrario, se non siete riusciti ovviamente non perdetevi d’animo e continuate ad allenarvi con noi e questi divertenti test o rompicapo che vi proponiamo giornalmente.

Adesso divertitevi con amici e parenti a sfidarvi per vedere in quanti decidono di abbandonare e quanti invece riescono a trovare la nostra simpatica ma dispettosa farfalla che si è perfettamente mimetizzata con tutti i pavoni presenti nella fotografia.