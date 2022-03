Rompicapo: riesci a risolverlo? Sei un mito!

Rompicapo, riesci a risolverlo? Sei davvero un mito: metti alla prova le tue abilità intellettive in questa nuova complicatissima sfida.

Che si tratti di test visivi, della personalità o indovinelli, molto spesso sul web il divertimento è assicurato; questa volta, arriva un nuovo rompicapo pronto a mettere alla prova le vostre abilità intellettive.

Riesci a risolvere questa nuova sfida? Potresti davvero essere un mito; sfidati e cerca di aiutare questa povera lumaca ad uscire dal pozzo risolvendo il rompicapo proposto dall’immagine.

Rompicapo, riesci a risolverlo? Se sì sei davvero un mito: la sfida e la soluzione

Come si legge, questo nuovo rompicapo propone un’intricata situazione per la lumachina raffigurata nell’immagine; l’obiettivo è quello di capire quanto ci impiega ad uscire dal pozzo risolvendo dei calcoli matematici.

Questa la situazione: la lumaca si trova in un pozzo di dieci metri ed ogni giorno riesce a salire di tre metri, riscendendo però di due metri durante la notte. Una grande impresa per la lumachina, che non sa bene quando riuscirà ad uscire.

Sei riuscito a capire quanti giorni deve impiegare la lumaca per uscire dal pozzo? Il ragionamento è molto semplice: bisogna calcolare quanti metri riesce a fare nell’arco di una giornata, considerando i dati rivelati.

Hai trovato la soluzione? Se ci sei riuscito in pochissimo tempo veramente tanti complimenti, perché non è poi così facile la soluzione! Se ancora non hai una risposta definitiva prenditi invece più tempo.

Fai bene i calcoli e considera che, facendo una veloce sottrazione, la lumaca (andando tre metri avanti di giorno e due indietro di notte) percorre circa un metro al giorno. E fai bene attenzione facendo i calcoli, perché la risposta potrebbe non essere scontata come tutti penseremmo a primo impatto…

Ora hai una risposta? Ragioniamo insieme sullo svolgimento del calcolo scoprendo la soluzione. Il numero immediato che verrebbe da rispondere sarebbe di dieci giorni, considerando che la lumaca percorre un metro al giorno; in realtà però, la risposta è sbagliata.

Infatti, la risposta corretta è otto giorni: i primi sette giorni avanzerà di un metro, ma l’ottavo coi tre metri finali riuscirà ad uscire dal pozzo, prima che venga la notte e retroceda.