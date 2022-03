Melanzana: è un frutto o una verdura? La risposta shock

Melanzana: si tratta di un frutto o di una verdura? In molti commettono degli errori sulla sua classificazione. Ecco svelato il mistero!

La melanzana è un ortaggio molto apprezzato e consumato, tipico della stagione estiva. È facilmente reperibile, in realtà, sia nei supermercati che dai fruttivendoli di fiducia, in tutti i mesi dell’anno. È molto utilizzata in cucina per preparare delle pietanze veramente deliziose. Parmigiana, polpette, caponata o ripiene con la care sono solo alcune delle varie possibilità per impiegarla nelle preparazioni di ricette appetitose in cui farà da protagonista.

Scommettiamo che, se anche ne avrete solo sentito parlare, quasi nessuno di voi saprà definire se questo alimento appartenga alla famiglia delle verdure o a quella della frutta. Oggi, questo mistero sarà risolto. Vi sveleremo alcune caratteristiche interessanti tra cui la sua classificazione. Sono moltissimi gli alimenti che dovrebbero essere classificati come frutti. I cetrioli, i piselli ed i pomodori sono solo alcuni. La melanzana è uno di questi? Scopriamolo subito!

Melanzana: ecco la sua reale classificazione

La melanzana è una pianta della famiglia delle “Solanaceae” di cui fanno parte anche i pomodori, i peperoni e le patate. Arrivò, per la prima volta, in Europa nel VII secolo direttamente dal Medio Oriente. La gente se la immagina di colore viola, ma non esistono sono di questo colore! Nel mondo, sono presenti anche varietà di colore rosso, nero, verde e addirittura bianco.

Vanta numerose proprietà benefiche per l’organismo:

aiuta l’intestino

è ricca di fibre, vitamine e sali minerali

ha proprietà antiossidanti, diuretiche e drenanti

contrasta la ritenzione idrica, la stitichezza e gli alti livelli di colesterolo

Ma qual è la sua classificazione? Rimarrete di stucco nello scoprire che si tratta di un frutto. Più precisamente andrebbe classificata come una bacca. Si sviluppa dal fiore della pianta e contiene dei semi. La differenza con le verdure risiede nel fatto che queste si sviluppano dalle radici, dagli steli o dalle foglie della pianta.