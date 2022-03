Federica Nargi, una bomba con le foto sul letto: la showgirl romana da sogno con i nuovi scatti pubblicati sui social.

In attesa di avere una nuova possibilità in tv con un nuovo progetto, l’ex-velina mora di Striscia la Notizia continua ad essere seguitissima e amatissima da tantissimi fan.

Dotata di un fascino sorprendente e di un corpo da sogno, Federica Nargi non ha perso nemmeno un briciolo della bellezza mostrata sul bancone del TG satirico di Canale 5; questi nuovi scatti sul letto lo dimostrano e lasciano tutti senza parole.

Federica Nargi, una bomba con le foto sul letto: la showgirl romana incanta

Solare, fascinosa e simpatica, Federica Nargi si è messa di recente alla prova a Tale e Quale Show, dove ha ben figurato con una serie di imitazioni che hanno dato grande spazio alle sue doti artistiche.

La showgirl, anche su Rai 1, ha mostrato una bellezza fuori dal comune; gli occhi e i capelli scuri hanno conquistato ormai milioni di fan, che non smettono di mostrare il loro affetto sui social alla showgirl.

Tanto apprezzamento lo ha avuto anche il nuovo post della Nargi, che sul suo profilo Instagram ha deciso di pubblicare una foto che ha lasciato tutti senza fiato; seduta sul letto, in camicia da notte, la showgirl si mostra come una dea.

Come si vede, in primo piano nello scatto il luminoso sorriso della Nargi, coi capelli lunghi sciolti e mossi che le cadono sopra al florido décollété, contenuto a stento dalla camicia da notte bordeaux, piuttosto scollata; eleganza e sensualità infinite per la showgirl, che ancora una volta lascia i suoi follower a bocca aperta.

Tantissimi i mi piace al post, con molti fan che non si sono trattenuti nel complimentarsi con la Nargi per la sua bellezza; “La più bella di tutte…non c’è niente da fare” scrive uno, con tanto di emoticon, mentre un altro addirittura azzarda un complimento iperbolico.

“In assoluto la donna più bella del mondo! Sei veramente unica” scrive, e di fronte all’incredibile fascino di Federica, è difficile dargli torto.