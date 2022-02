Una Vita anticipazioni, Bellita è su tutte le furie: la cantante non ci sta ed è arrabbiatissima, ecco cosa le succede prossimamente.

La soap spagnola si sta avviando alla sua conclusione, ma ha ancora molto da proporre al pubblico italiano; come sappiamo, la guerra ha portato diverse preoccupazioni ad Acaçias, con Susana disperata per suo marito Armando ed Genoveva che non vuole togliere la vita in queste condizioni sia a Felipe che a Tano.

A portare momenti tragici nella soap anche la condizione di Lolita, che però con la nuova cura a cui si sta sottoponendo a nuove speranze; meno gravi i problemi di Bellita, che però va su tutte le furie per un suo nuovo progetto.

Una Vita anticipazioni, Bellita è su tutte le furie: cosa fa arrabbiare la cantante

Dopo essersi arrabbiata con suo marito José per l’annuncio del nuovo disco, Bellita ha trovato nuovo entusiasmo e sembra pronta a pubblicare una raccolta delle sue migliori canzoni, da poter donare a tutto il suo pubblico.

Di nuovo sulla cresta dell’onda, la cantante ha ricevuto anche una nuova proposta: quella di scrivere un libro con le sue memorie. Anche per questo progetto Bellita è stata convinta a fatica, ma alla fine ha deciso di accettare quanto offertole dalla casa editrice; José è convinto che sia una buona idea pubblicare un libro e la moglie alla fine si è convinta.

Proprio quando sembra andare tutto per il verso giusto però, subentra un nuovo problema per Bellita; stando alle anticipazioni infatti, l’incontro con lo scrittore Jaime Huertas non andrà come sperato dai Dominguez.

L’uomo, incaricato di scrivere il libro su Bellita, comincerà a fare domande private alla cantante, che non prende bene l’iniziativa dello scrittore; su tutte le furie, dopo l’incontro minaccerà di abbandonare la stesura del libro se le condizioni sono queste, comunicandolo con un tono deciso a suo marito José.

Lo scrittore Huertas riuscirà a trovare un punto d’incontro con l’impulsiva ed energica cantante, oppure Bellita deciderà di accantonare una volta per tutte il progetto di un libro? Prossimamente, ne vedremo delle belle.