Test, quanti animali vedi? E’ impossibile trovarli tutti, prova a sottoporti a questa sfida e metti alla prova le tue abilità.

Il web ha lanciato online una nuova sfida, che porta tutti quanti ad aguzzare la vista per riuscire ad arrivare alla soluzione; i test visivi sono ormai un must e in moltissimi si divertono a giocare, sia da soli che in compagnia.

Questa volta, al centro del test c’è un bellissimo disegno, che nasconde al suo interno molto più di quanto appare almeno a primo impatto; quanti animale vedi? Li riesci a trovare tutti in un solo minuto? A quanto pare, in pochissimi ci riescono.

Test, quanti animali vedi? E’ difficile trovarli tutti

Cronometro alla mano, osserva l’immagine per un minuto e cerca di scovare tutti gli animali presenti nel disegno, che a primo impatto raffigura un dolcissimo cane. Al suo interno però, si nascondono tante altre specie che solo i più attenti riescono a trovare.

Quanti sei riuscito a trovarne entro il tempo limite? E’ davvero difficile dare la risposta corretta, se pensi di averli trovati tutti in solo un minuto porta un attimo pazienza per scoprire la soluzione.

Nel caso tu sia in difficoltà, prova a prenderti più tempo e continua ad osservare l’immagine; la figura del cane è in realtà composta da tantissimi altri animali, già soltanto a partire dalle orecchie.

Questo è il piccolo indizio che ti diamo, ma ora sta a te continuare a perseverare e cercare ancora nel disegno; hai scovato le altre specie? Ce ne sono davvero molte, anche di diversi habitat.

A questo punto, è tempo allora di svelare la soluzione e dirti finalmente quali sono gli animali presenti; le orecchie del cane sono in realtà composte da un iguana e un’aquila (l’orecchio sinistro) e da un serpente (l’orecchio destro), mentre proprio sotto al muso del cane è presente una foca.

Eri riuscito a scovarli tutti entro il tempo limite? In caso di risposta affermativa davvero complimenti, perché in quel poco tempo era davvero difficile trovare la risposta giusta. Prova a condividere il test con amici e parenti e divertiti con loro!