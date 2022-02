Oroscopo: le coppie che non si dovrebbero mai unire!

Vediamo insieme alcune coppie che in amore è meglio se non si uniscono mai, stando all’oroscopo ed ai relativi segni zodiacali.

Come sempre il nostro amato e seguito oroscopo, oltre a darci delle informazioni giornaliere su quello che accade, ci aiuta anche a conoscere dei lati dei nostri segni.

In questo caso, ci sono alcune coppie che in amore è assolutamente un bene se non si uniscono.

Andiamo a vedere quindi, senza troppi indugi, quali sono queste coppie che per varie incompatibilità non riescono a formarsi.

Oroscopo: queste coppie non andranno mai d’accordo

Ovviamente l’amore è sempre qualcosa di molto complicato e difficile da capire, e viene influenzato da mille varianti.

Ma la prima coppia che vi proponiamo è quella formata dall’Ariete e dal Capricorno, dove tutti e due sono dei leader nati.

Sono due segni, dove il primo è assolutamente determinato e crede in quello che fa, mentre il secondo è fermo nelle sue convinzioni e nulla gli fa cambiare idea.

Essendo praticamente molto simili non possono andare d’accordo e poi due leader insieme difficilmente formano un’unione, sia d’amore ma anche di amicizia.

Passiamo alla seconda coppia, quella formata dal segno dei Gemelli e quello del Capricorno, dove tutti e due amano le regole e la disciplina.

Sono veramente difficili e molto rigorosi tra di loro e per questo motivo difficilmente si possono unire in qualcosa di duraturo.

Se hanno problemi non chiederanno mai aiuto al compagno e dopo pochissimo tempo decideranno di andare ognuno per la propria strada.

Per questo motivo, anche loro non possono formare in alcun modo nessuno tipo di legame stretto.

Eccoci arrivati all’ultima unione del caso, ovvero il segno del Leone e quello del Cancro, dove il primo non sopporta assolutamente il secondo.

Dal suo modo di fare a come affronta la vita, e non può non dirgli quello che pensa sempre su tutto quello che non va bene.

Tra di loro la parola comunicazione non significa nulla e proprio per questo motivo, essendo uno completamente l’opposto dell’altro non possono andare bene in nessuna relazione, anche in amicizia sarebbe troppo.

E voi vi siete ritrovati in una di queste coppie e siete d’accordo con noi? Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove informazioni sulle stelle e sull’oroscopo.