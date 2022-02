Francesco Totti: la felpa è diventata un oggetto del desiderio, ecco dove comprarla e quanto viene

Francesco Totti: ecco la felpa con il codice fiscale, diventata un must, che tutti vogliono. Marca, dove comprarla e prezzo.

La felpa personalizzata con il codice fiscale indossata da Francesco Totti sta letteralmente spopolando su web. C’è chi si domanda se non sia pericoloso gironzolare con il proprio codice fiscale stampato ed in bella vista sul petto, ma anche chi non vede l’ora di possederne una identica alla sua. Ovviamente, non sono mancate le polemiche. Per molti, il fatto che Totti vada in giro con un dato sensibile è inconcepibile.

Ma il codice fiscale è da considerarsi, veramente, un dato così riservato? Al giorno d’oggi è semplicissimo ottenerlo. Basta conoscere il luogo e la data di nascita di qualcuno e andando sulla rete si troveranno vari siti in grado di calcolarlo. Quando si parla di personaggi famosi, come l’ex calciatore della Roma, poi, non è certo difficile risalire ad alcuni dati. Si conoscono già vita, morte e miracoli.

Francesco Totti e la felpa del desiderio

Per tutti i curiosi la felpa indossata da Totti è di un marchio romano “In Case You Didn’t Know Who I Am”, tradotto all’italiano “Nel caso non sapessi/sapeste chi sono”. Oltre alla risposta sul petto, se si mette il cappuccio e con la testa china in avanti si può leggere la domanda. Il brand personalizza capi d’abbigliamento non solo con il codice fiscale, ma anche con altre risposte tipo “Ask my mum” oppure “Ask your boyfriend”, come si legge su quella di Tommaso Zorzi.

Non solo Totti e Zorzi ne possiedono una, ma spuntano in nomi anche di Nicolò De Devitiis e Zoe Cristofoli. Passando ai dettagli più importanti per tutti quelli che vorrebbero acquistarne una. Quanto costa la felpa? Di preciso non si trovano informazioni sul web, ma vi potrete rivolgere direttamente al profilo Instagram di “ICYDNWIA”, per scoprirlo. Al momento sono noti solo i prezzi delle felpe usate, che si aggirano intorno ai 40 ed i 70 euro. Può sembrare che il marchio sia fermo. Chissà se con le stories di Totti, volte a smentire la crisi con Ilary Blasi, riprenda a tutti gli effetti il lavoro!