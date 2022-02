Test: cosa vedi? Ecco come sei veramente

Proviamo a fare insieme questo test: osservate attentamente l’immagine, quale soggetto percepite per primo? Chitarra oppure avocado?

Nel web spopolano i test della personalità, capaci di focalizzare alcuni aspetti reconditi del nostro carattere. In particolare, quello che stiamo per proporvi avrà come base la vostra capacità intuitiva. Ognuno di noi infatti, ragiona in maniera diversa e percepisce la realtà in modo assolutamente personale. Ad esempio, nell’illusione ottica proposta, potete focalizzare due soggetti differenti: una chitarra ed un avocado. In base all’oggetto che percepirete per primo, saremo in grado di portare alla luce alcune peculiarità della vostra essenza. Troveremo da una parte gli animi liberi e giocosi, dall’altra i diligenti e razionali. E voi? Quale soggetto avete visto per primo? Chitarra oppure avocado?

Test – Chitarra oppure avocado?