NCIS e NCIS Hawaii: anticipazioni incredibili, succede di tutto

NCIS e NCIS Hawaii, anticipazioni incredibili per le due serie poliziesche di Rai 2: ecco cosa succede negli episodi della prossima serata.

Continuano ad evolversi le trame delle due serie poliziesche americane in onda in chiaro su Rai 2; come di consueto, anche questo primo venerdì di marzo, il 4, vedrà un nuovo appuntamento con NCIS (con la diciannovesima stagione) e NCIS Hawaii, che ha fatto il suo esordio quest’anno.

Stando alle anticipazioni rivelate dal settimanale DiPiùTV, non mancheranno emozioni e colpi di scena in ognuno dei nuovi episodi proposti; ecco cosa succede ai maggiori protagonisti delle due serie.

NCIS e NCIS Hawaii: anticipazioni incredibili per i nuovi episodi

La prossima serata di venerdì 4 marzo si aprirà con l’episodio della diciannovesima stagione di NCIS intitolato Alaska. Nella puntata, stando alle anticipazioni, vedremo Gibbs (accompagnato solamente da McGee) recarsi in Alaska per avere un confronto col padre della prima vittima dell’assassino che vuole catturare ormai da diverso tempo.

L’intento di Gibbs è quello di carpire dettagli utili dalle indagini dall’uomo, che pare essere molto utile alla causa; di fatti, gli agenti vengono messi a conoscenza di un dettaglio che potrebbe dare una svolta in senso positivo alle indagini. Gibbs riuscirà finalmente a risolvere il caso?

A seguire, i telespettatori di Rai 2 potranno vedere il nuovo episodio dello spin-off NCIS Hawai’i, intitolato Paniolo; cambiata ambientazione, si vedrà quindi sul piccolo schermo il marine Kaleo Whitman, gravemente ferito durante una passeggiata a cavallo.

L’uomo, cresciuto in una famiglia di paniolo, i così detti ‘cowboy delle Hawaii’, è ferito all’addome ed interrogato dagli agenti nega di conoscere l’identità di chi gli ha sparato.

La squadra dell’NCIS stenta però a credere alle parole del militare, che di fatti non è rimasto ferito a causa di un incidente, bensì dopo uno scontro con una banda criminale. Il caso terrà occupati Tennant e gli altri agenti che abbiamo già imparato a conoscere nelle scorse puntate.

Un doppio appuntamento incredibile, ancora una volta fissato di venerdì su Rai 2 a partire dalle 21.20 (22.20 con NCIS Hawai’i).