Makari 3 si farà? Ecco le parole dell’attrice di Suleima

Makari 3: si farà? Ester Pantano finalmente rompe il silenzio ospite a “La Vita in Diretta”. Ecco cosa ha rivelato l’attrice.

Il 14 febbraio 2022 è andata in onda una puntata della “La Vita in Diretta”, su Rai 2, durante la fascia pomeridiana. Un programma seguitissimo dai telespettatori italiani e condotto dall’apprezzatissimo giornalista Alberto Matano. La puntata è stata ricca di ospiti, tra i quali spicca il nome di Ester Pantano, nota per interpretare il personaggio di Suleima, in Makari.

Proprio la sera del 14 è andato in onda anche il secondo episodio della celebre fiction Makari 2, in onda su Rai 1. Matano non ha potuto far altro che cogliere la palla al balzo e domandare all’attrice se possa essere confermata una terza stagione di Makari. La Pantano è stata molto diretta e sincera nel rispondere al giornalista ed ha ammesso, senza troppi giri di parole, che dipende dagli ascolti. A tal proposito ha detto:

“Non si sa ancora dipende da quanti la guarderanno”

Makari 3: si farà? Anticipato il finale della seconda stagione

Durante la puntata è trapelata qualche anticipazione sul finale di Makari 2. L’attrice siciliana ha dispiegato qualche dettaglio non indifferente su quello che si è visto qualche giorno fa, il 21 febbraio 2022, rispetto al terzo ed ultimo episodio della seconda stagione. Ecco le sue parole:

“Grande struggimento e grande perdita si sgretola un pezzo di sogno che porterà avanti in memoria di qualcuno”.

Sappiamo benissimo, ora, a chi si riferiva l’attrice. La grande perdita menzionata è legata alla morte di Teodoro Bettini (Andrea Bosca). È proprio la sua morte a dare il via a nuove indagini e possibili piste che porteranno anche al nome di Saverio Lamanna (Claudio Gioè). Da un po’ di tempo a questa parte si è anche parlato di una possibile gravidanza di Suleima Lynch (Ester Pantano).

La Vita in Diretta, ospite Rita Dalla Chiesa: fan di Makari, ecco le sue parole

Tra gli ospiti di Matano del 14, come non citare il nome di Rita Dalla Chiesa che ha confessato di essere una grande fan di Makari: “Sono attratta dalle musiche, dai posti” – dice – La giornalista e conduttrice televisiva italiana avrebbe preferito che venissero realizzate altre puntate di Makari 2. Tre sono poche. La Pantano in risposta ha aggiunto:

“Allora faremo qualcosa per portarla avanti”.