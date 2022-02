Serena Dandini: ecco la sua bellissima figlia

Avete mai visto la figlia di Serena Dandini? Oltre ad essere bellissima ha anche una grande passione per il cinema. Vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Serena Dandini è sicuramente una delle conduttrici più apprezzate dal pubblico italiano, ha iniziato a lavorare in Rai all’inizio degli anni 80, presentando programmi televisivi e radiofonici.

Ma non solo, oltre a lavorare nel mondo dello spettacolo è anche una famosa scrittrice di best sellers, come ad esempio Ferite a morte o La vasca del Fuhrer.

Della sua vita privata non sappiamo molto, infatti la Dandini è una persona molto riservata che tiene molto alla privacy della sua famiglia. Ma è noto che la conduttrice è stata sposata per ben due volte e dal 1993 ha deciso di sistemarsi il musicista Lele Marchitelli.

Sappiamo anche che ha una figlia di nome Adele, nata dal precedente matrimonio nel 1982. La 39enne oltre ad essere una bravissima regista ha anche lavorato ad un famosissimo documentario intitolato 365 without 377, che tratta le battaglie del movimento Lgbt in India. Il noto cortometraggio parla dell’abolizione della sezione 377 del codice penale indiano.

Ma conosciamo più nel dettaglio la bellissima figlia di Serena Dandini.

Adele Tulli, ecco chi è la figlia di Serena Dandini

Adele Tulli, classe 1982, è una brillante regista e documentarista, la 39enne è nota nel mondo del cinema per via delle sue battaglie in favore del movimento Lgbt.

La figlia di Serena Dandini è nata a Roma ma per via degli impegni lavorativi risiede a Londra. Si è laureata proprio in Inghilterra alla Goldsmiths University of London e ha conseguito un dottorato teorico-pratico in cinema alla Roehampton University.

Adele è una ragazza intraprendente e con molto talento, infatti nel 2011 ha realizzato il suo primo documentario prodotto da Ivan Cotroneo, la giovane con questo interessante progetto ha vinto il premio per il miglior documentario al Torino GLFF 2011. Ai tempi il documentario fece molto scalpore, infatti Adele ha approfondito il tema delle battaglie della comunità gay in India.

Ma non solo, un altro suo lavoro molto imporrante è stato Normal, anche qui ha parlato di tematiche importanti come la differenza di genere.

Sicuramente Adele Tulli ha preso la passione per il mondo dello spettacolo da sua madre Serena, anche se in vesti completamente diverse.

Voi cosa ne pensate? Vi piace la figlia di Serena Dandini?