Domenica In anticipazioni, ospiti shock da Mara Venier: tra i tanti c’è anche lui, anche per questo appuntamento nomi incredibili al programma.

Dopo aver stupito tutti mostrandosi sui social bellissima da giovane, la zia Mara Venier è pronta a condurre una nuova puntata di Domenica In, storico programma del week end di Rai 1.

Anche per questo appuntamento, la conduttrice ha pronti dei nomi veramente bomba da portare in studio con lei; tra i tanti pare esserci anche lui, ecco le anticipazioni.

Domenica In anticipazioni: ospiti shock da Mara, c’è anche lui

Nomi davvero shock per l’appuntamento di Domenica In di questo 27 febbraio, ultima domenica del mese. Stando a quanto riportato da TvBlog infatti, in studio ci sarà niente meno che un pupillo della Venier, Achille Lauro, recente vincitore de Una Voce per San Marino.

Grazie a questa vittoria nella kermesse, il cantante potrà partecipare all’Eurovision Song Contest, andando nuovamente a sfidare Mahmood e Blanco, rappresentando però San Marino; in studio, avrà modo di raccontare anche questa sua esperienza e le sue sensazioni per le sfide future, oltre che a ricevere una targa speciale.

Un altro grande nome della musica sarà però in studio da zia Mara; per questo appuntamento, sempre a quanto riportato, è prevista anche la presenza di Fedez, che sta spopolando anche come conduttore di LOL – Chi ride è fuori.

Mentre i nuovi episodi dello show sono disponibili in streaming su Amazon Prime Video, al suo fianco ci sarà un protagonista della scorsa stagione, Lillo, con tante gag previste in studio.

Inoltre, il programma ospiterà anche Stefano Accorsi (che presenterà la sua nuova fiction in arrivo su Rai 1, Vostro Onore) e Edoardo Leo, che promuoverà invece il suo docu-film sull’immenso, amatissimo e indimenticabile Gigi Proietti.

Tornando alla musica, Irama (anch’egli reduce dall’esperienza sanremese) canterà il suo nuovo singolo, così come si esibirà Arisa, che riceverà tra l’altro anche una sorpresa dal suo ex-maestro di ballo Vito Coppola, con cui ha proprio vinto Ballando con le stelle.

Nessun riferimento a Pierpaolo Pretelli, che dovrebbe dunque essere anche per questa puntata assente.