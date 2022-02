Una bomba, Valentina Vignali è da togliere il fiato: la talentuosa e poliedrica showgirl e cestista si mostra di nuovo bellissima.

Sono veramente tantissimi i talenti di Valentina Vignali, che oltre a giocare da diversi anni a Basket ad alti livelli, non ha lesinato le sue energie nel coltivare la passione per il mondo dello spettacolo, diventando showgirl e anche cantante.

Vista la sua bellezza e la sua eleganza, la Vignali è anche molto richiesta come modella; nel nuovo scatto emerso è di nuovo da togliere il fiato, veramente una bomba.

Una bomba, Valentina Vignali è da togliere il fiato: il nuovo scatto

I particolari lineamenti di Valentina le danno un carico di sensualità non indifferente, così come il suo corpo atletico e scolpito; alta più di 180 cm, la showgirl ha una bellezza prorompente e sorprendente, che non manca mai di mostrare sia con selfie che con scatti provenienti da servizi fotografici.

Questa volta, il nuovo post vede la Vignali intenta a posare come modella per Sara Wong, un noto marchio di moda che vede ad esempio, fra le sue modelle, anche Adua Del Vescovo.

Di certo non si può dire che il marchio, con la Vignali, non sia in buone mani; nella foto la cestista indossa un particolare cappotto con tanto di cappa incorporata, che addosso a lei viene ancora di più esaltato.

Girata di profilo, il cappotto vista la scollatura delle maniche pare non fasciare completamente la silhouette della Vignali, lasciando intravedere oltre che il suo fianco anche parte del suo florido e generoso décollété.

A completare l’outfit, dei particolari stivali con tacco, che slanciano ancora di più la modella; tra tradizione e innovazione, la showgirl sembra essere una lady di altri tempi, risultando una vera e propria bomba di eleganza e sensualità.

Nella didascalia, la Vignali tagga l’account ufficiale del marchio di moda e lancia diversi hasthag, mentre il post è stato sommerso di like e commenti; alcuni si chiedono cosa sia nello specifico il capo indossato, ma la maggioranza punta solamente a complimentarsi con la Vignali per la sua infinita bellezza.