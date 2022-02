Rompicapo: riesci e risolverlo? In caso sei un mito!

Proviamo a fare insieme questo particolarissimo rompicapo: osservate l’immagine e cercate di capire il motivo per cui la donna si sia voltata.

Questo rompicapo è perfetto per gli amanti dei gialli e degli intrighi, servirà infatti un buon spirito di osservazione e un carattere particolarmente analitico. Abbiamo spesso proposto test logico-matematici, grammaticali ed intuitivi, questa volta invece dovrete fare riferimento allo Sherlock Holmes che risiede in ognuno di voi. In questo caso infatti, dovremo riflettere su un comportamento umano, scovandone l’origine. L’obiettivo del rompicapo è quello di capire come mai la donna si sia voltata. Analizziamo quindi la situazione, ci troviamo di fronte a quattro soggetti: due donne, un uomo e una bambina; la coppia passeggia tranquillamente nel parco, ascoltando gli uccellini che cinguettano e godendosi la brezza primaverile. Ad un certo punto, qualcosa attira l’attenzione della donna bionda. Qual è la ragione che ha spinto la giovane a voltarsi? Vi sveliamo la soluzione.

Rompicapo: soluzione

Siete i classici soggetti stalker che seguono i propri partner su Instagram con i profili falsi? Allora questo rompicapo è perfetto per voi. La giovane donna bionda infatti è decisamente paranoica, convinta che il proprio uomo le stia nascondendo qualcosa. Cosa porta la paranoia? A distorcere la realtà, fossilizzandosi su dettagli fondamentalmente futili. La donna infatti, invece di godersi il pomeriggio con il partner, si guarda intorno e viene attirata da due dettagli particolari.

Siete riusciti a risolvere il rompicapo? La soluzione è la seguente: la giovane si è voltata perché ha trovato una sconcertante somiglianza tra la bambina e il suo compagno. Stesso naso e stessi capelli, elementi che non hanno nulla a che vedere con la donna mora che accompagna la bimba. “Il mio fidanzato mi ha tradita? Ha una figlia illegittima?” – starà pensando la donna bionda. E voi? Cosa ne pensate? Siete d’accordo con lei?