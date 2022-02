Pancia piatta in 5 giorni: come fare senza sport e dieta!

Sta arrivando l’estate: meglio mettersi in forma. Ecco come fare sport senza una dieta per avere la pancia piatta in 5 giorni

La primavera si avvicina e finalmente si iniziano a registrare temperature miti e gradevoli che ci fanno sentire più vicini all’estate. È proprio questo, infatti, il periodo in cui il nostro corpo si risveglia e chiede di fare maggiore attività fisica per riprendersi dal “letargo” invernale.

Questi mesi, infatti, sono utili per provare a smaltire la sedentarietà dell’inverno e, anche, quei chili di troppo acquisiti durante le vacanze natalizie. Se quindi hai intenzione di metterti in forma e non sai da dove partire, ecco come fare sport senza una dieta per avere la pancia piatta in 5 giorni.

Pancia piatta in 5 giorni: ecco come fare sport senza dieta

L’estate è quasi alle porte. La vista del mare, il rumore del vento e il profumo di salsedine ci sembra sempre più vicina e qualcosa in noi ci dice che dobbiamo tenerci pronti. In questi mesi “di letargo”, infatti, abbiamo sicuramente accumulato un po’ di peso e intervenire sarà sicuramente utile per la nostra salute.

Uno dei metodi migliori per perdere peso e avere una buona linea è sicuramente quello di fare attività fisica. Andare in palestra o impegnarsi attivamente con esercizi propedeutici alla perdita di peso è, infatti, il miglior modo per raggiungere i propri obiettivi.

Tuttavia, circola in rede un metodo per avere la pancia piatta in poco tempo. Si tratta di una particolare bibita che, a detta di chi la propone, potrebbe avere degli effetti interessanti. Tuttavia, è utile premettere che non esistono “pozioni magiche” che permettono di perdere peso senza fare attività fisica e condurre una dieta sana.

Pur con tutte le dovute precauzioni (e con un pizzico di sano realismo sul fatto che questa possa essere semplicemente un aiutino per raggiungere il vostro obiettivo) vi presentiamo questa bevanda che sta facendo il giro del web.

Per prepararla serve un cucchiaino di semi di finocchi, un cucchiaino di cumino, uno di miele, di coriandolo, uno di zenzero fresco grattugiato e uno di succo di limone. Preparati gli ingredienti, si può passare alla preparazione della bevanda.

Fate bollire mezza tazza di acqua in un pentolino. Aggiungete il cumino, lo zenzero, i semi di finocchio e il coriandolo, lasciando bollire per 5 minuti. Successivamente, mescolate e lasciate raffreddare. Una volta raggiunta una temperatura tiepida, aggiungete il succo di limone e il miele. Gustatela e dopo 5 giorni potresti notare delle differenze sul tuo corpo.