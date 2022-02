Oroscopo: questi segni raramente dicono Ti Amo

Oroscopo: bello sentirsi dire “Ti Amo” eppure non è da tutti! Ci sono dei segni zodiacali che raramente lo dicono. Scopri quali.

Sentirsi dire la frase “Ti Amo” è qualcosa di bello ed unico. Due semplici parole cariche di significato possono fare tanto. La vita ci avrà messo nella condizione di percepirlo. Chi più chi meno, quasi tutti avranno espresso amore verso il proprio partner e allo stesso tempo le loro orecchie avranno udito e ricevuto questa frase. L’amore è qualcosa di cui tutti parlano che non ha un’unica vera e propria spiegazione.

A tal proposito vi sarà capitato di riflettere a riguardo e magari essere giunti alla nostra conclusione. L’amore ha mille sfaccettature, ha mille significati e come dice la Michielin, celebre cantautrice Italia amatissima, nella canzone “L’amore esiste”: “Può nascere dovunque anche dove non ti aspetti”. Non è da tutti, però, saper esternare i propri sentimenti o semplicemente dire questa frase. L’oroscopo di oggi ci rivela che ci sono alcuni segni che raramente diranno “Ti Amo” a qualcuno. Ecco quali!

Oroscopo: i segni che non dicono “Ti Amo”

Capricorno: non lo diranno facilmente per paura di risultare deboli e vulnerabili. A parole non esprimono cosa provano, ma i loro atteggiamenti parlano chiaro!

Ariete: non sono molto aperti, ci vorrà del tempo prima che si mettano a nudo. Lo faranno solo con le persone con cui riusciranno a mettersi in gioco e che gli dimostreranno di tenerci. Hanno bisogno di garanzie ed appena esternano i loro sentimenti non hanno alcun timore di vivere a pieno l'amore.