Il paradiso delle signore anticipazioni: Dante è iniziata la guerra

Vediamo insieme che cosa succede nella nuovissima e super attesa puntata per quanto riguarda le vicende del grande magazzino milanese.

Anche oggi, 25 febbraio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento per il Paradiso delle Signore.

Ma cerchiamo di capire insieme che cosa sta succedendo con i pani di vendetta che ha messo in atto Dante e che vuole assolutamente portare ad un punto di svolta importante, perchè vuole la direzione del Paradiso!

Come abbia visto, infatti, Fiorenza e Dante hanno la lettera di Flora e sono convinti che il Guarnieri sia in qualche modo responsabile della morte di Achille Ravasi.

Dante è iniziata la guerra!

Il Romagnoli però decide di intervenire dopo l’interrogatorio di Adelaide, dove tutto sembra essere andato bene e che presto il caso venga chiuso.

Si reca infatti da Umberto dichiarando che ha scoperto tutta la verità su Achille, e per questo motivo, ricatta il Commendatore.

Passa poi anche la notte con la bella Beatrice, perchè Dante vuole vendicarsi sia di Umberto ma anche di Vittorio.

La giovane, però, è assolutamente una vittima del bel imprenditore italo americano, tanto che confessa di essere felice che lui sia tornato in Italia.

Vittorio viene a sapere che i due hanno passato la notte insieme, vedendoli insieme la mattina prestissimo davanti al Paradiso.

Per quanto riguarda Anna, invece, forse racconterò tuta la storia di Irene a Salvo, dopo che le ha fatto la proposta di nozze.

La Venere decide di far conoscere la figlia alle sue amiche, e vedendola così felice decide che è giunto il momento di tornare anche con lei a Milano, affrontando tutto il suo passato difficile.

Ma l’arrivo di Irene sembra risvegliare qualcosa in Tina, ovvero il suo forte desiderio di avere un figlio.

Nel mentre Ezio confessa a Gloria che la lettera con le minacce che ha ricevuto in realtà è stata scritta da Gemma e non da Veronica.

La donna sembrerà assolutamente contenta delle parole che sentirà dal suo ex marito, per il momento non sappiamo cosa succederà adesso e possiamo solamente attendere le prossime puntate che vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.