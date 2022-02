I dolori della donna erano arrivati al punto di non poter più vivere ma nessuno la prendeva sul serio al di fuori della famiglia. La poverina ha preferito darsi alla morte.

Che dopo il vaccino anti Covid possano verificarsi reazioni avverse anche molto pesanti, è stato ormai riconosciuto anche dal Governo Draghi che, infatti, ha già provveduto a stanziare un fondo per gli indennizzi. Tuttavia, talvolta, gli effetti indesiderati diventano così devastanti che nessun risarcimento può bastare. E così una donna di 51 anni ha preferito farla finita. Prima di suicidarsi, la poveretta ha lasciato questo biglietto alla famiglia: “Perdonatemi, sto soffrendo troppo, vi voglio un bene immenso”. La 51enne aveva ricevuto due dosi del vaccino anti Covid, l’ultima nove mesi fa: da allora sofferenze insopportabili ogni giorno. Fino al tuffo nel vuoto, lanciandosi dal balcone.

A raccontare questa triste storia la madre della vittima nel corso dell’ultima puntata di Fuori dal Coro, su Rete Quattro e poi ancora ai microfoni del quotidiano La Verità. La madre ha spiegato di avere condiviso il calvario della figlia in nove mesi di peregrinazioni per tutta Italia, da Roma a Milano, alla ricerca di specialisti che potessero fare chiarezza sulla lista di disturbi insorti dopo la vaccinazione anti-Covid. Nel referto si legge: forte astenia, bruciore di stomaco, bruciore alla lingua e alle gengive, fotosensibilità, dolore agli arti, ipersensibilità ai suoni e forti acufeni, ipersensibilità olfattiva, problema di deglutizione e amenorrea. Tutto questo già dopo la prima dose. Dopo la seconda i disturbi sono peggiorati ulteriormente: “Bruciava in tutto il corpo, la pelle le faceva così male da non sopportare neanche i vestiti. Persino la bocca le bruciava e le gengive le sanguinavano spesso” – ha raccontato la mamma della defunta. La situazione è diventata, in poco tempo, insopportabile a tal punto da privare la 51enne della propria autosufficienza, costringendola a trasferirsi dai propri genitori. Alla fine non ce l’ha più fatta e si è suicidata. “Io la capisco mia figlia perché lei è stata emarginata dalla società, in quella lotta sociale tra vaccinati e non vaccinati, dove chi sta nel mezzo sembra non dover esistere» – ha concluso la donna disperata.

La 51enne suicida non è l’unica ad essere una vittima di conseguenze avverse devastanti post vaccinazione. Infatti, da qualche mese, è nato il Comitato Ascoltami, un gruppo spontaneo per danneggiati dal vaccino alla ricerca di risposte, diagnosi e cure. «Siamo più di mille, ma per ora continuiamo a essere invisibili siamo andati persino in Senato, abbiamo fatto una richiesta ufficiale per essere ascoltati in Commissione Sanità, perché noi ci siamo fidati dello Stato, abbiamo adempiuto al nostro dovere civico e morale di vaccinarci, ma ora vorremmo che sia lo Stato a rispettare il suo dovere di curarci» – ha asserito Federica Angelini, fondatrice del Comitato