Arisa, lo scatto non è per tutti: forse ha esagerato – FOTO

Arisa, lo scatto stupisce tutti ed è veramente adatto a pochi: la cantante mostra ancora tutta la sua bellezza e la sua sensualità.

Dopo il suo esordio a Sanremo, ormai diversi anni fa, Arisa è cresciuta come artista e come donna, mostrando spesso anche lati prima inediti della sua personalità; donna forte e talentuosa, dotata di particolare fascino, la cantante ha più volte cambiato il suo look mostrando la sua anima ‘rock’.

Da tempo poi, è impegnata sui social in una campagna di body positive che ha come obiettivo quello di incoraggiare e spronare tutte le donne ad amare il loro corpo; per questo, la cantante non si lesina nel mostrarsi a suo agio con le sue curve mozzafiato.

Arisa, lo scatto stupisce tutti ed è adatto a pochi: la cantante ancora bellissima

Più volte Arisa, in bikini oppure in altri scatti, ha mostrato le sue prosperose curve, sfoggiando una sensualità sorprendente; la sua volontà è quella di mettersi in gioco in prima persona per lanciare un messaggio d’incoraggiamento a tutte le donne.

In una foto presente sul suo profilo Instagram, la fresca vincitrice di Ballando con le stelle si è mostrata sdraiata sul letto con addosso solamente un intimo di pizzo rosso.

Distesa sul letto, in primo piano emerge il suo prosperoso décollété, pronto a trasbordare dall’intimo; a coprirlo solamente la mano della cantante, che sempre con fatica riesce a contenerlo.

“Come le note nei libri, i papaveri solitari, i sentieri abbandonati, gli introversi, i diversi, i perduti” scrive la cantante nella didascalia, citando direttamente lo scrittore Fabrizio Caramagna; uno scatto che contiene in sé non soltanto tantissima sensualità, ma anche molta artisticità e un forte messaggio sociale pieno d’empatia.

Il post è stato riempito di mi piace, coi fan in visibilio per la florida bellezza della cantante; sono in molti ad esaltare il suo fascino, il suo corpo e la sua voglia di continuare a mandare messaggi di body positive.

Giorno dopo giorno, Arisa è sempre più amata e dopo aver preso parte al programma di Milly Carlucci, è molto probabile che si metterà presto in gioco in qualche nuovo progetto.