Una Vita, anticipazioni shock: Lolita forse…sembrano esserci speranze per la moglie di Antonito, ecco cosa succede nei prossimi episodi.

Arrivano come sempre le anticipazioni per i nuovi episodi della soap di Canale 5, che continua ad intrattenere il pubblico subito dopo Beautiful, a partire dalle 14.10. Dopo tante voci, la notizia dell’inizio della Prima Guerra Mondiale è arrivata anche nel quartiere, sconvolgendo tutti quanti gli abitanti.

Mentre Susana è disperata, Genoveva ha perso le tracce di Felipe, ma pare essere contenta dell’intuito negli affari di Aurelio Quesada; l’uomo, in società con Marcos, dovrebbe trarre molti profitti dalla miniera che hanno acquistato poco prima dell’inizio del conflitto.

A preoccupare però è anche la condizione di salute di Lolita, che sembra essere sul punto di morire; cosa ne sarà di lei? Antonito continua a non arrendersi e presto potrebbero esserci importanti novità…

Una Vita anticipazioni shock, Lolita forse…novità per la donna: cosa succede

Dopo la diagnosi dei dottori, Lolita si è ormai rassegnata all’idea di dover morire molto presto, e pare aver già predisposto tutto per quando se ne andrà; oltre ad aver raccomandato Carmen e Ramon, ha addirittura chiesto a Natalia Quesada di rendere Antonito felice.

Il giovane Palacios però non ha nessuna intenzione di arrendersi e non immagina una vita senza la moglie; per questo, dopo aver consultato specialisti in Germania, ha chiesto anche il consulto dell’eminente dottor Ramon y Cajal, che però non ha dato molte speranze.

In ogni caso, il dottore potrebbe intercedere affinché Lolita prenda parte alle cure sperimentali tedesche; l’unica cosa di cui necessita, per etica morale, è però il consenso della paziente.

Lolita è inizialmente contraria a sottoporsi di nuovo a delle cure e pare voglia solamente spegnersi in pace; disperato, Antonito le parla con il cuore e alla fine convince la moglie a lottare ancora e ad accettare di provare questa nuova cura.

Basterà a Lolita per salvarsi, oppure per la donna non c’è più nulla da fare? La speranza si è però riaccesa a casa Palacios e, tutti stretti intorno a Lolita, hanno intenzione di continuare ancora a lottare per salvarla.