Test, quanti e quali numeri vedi? Il significato shock: mettiti alla prova e scopri le risposte di questo nuovo rompicapo emerso online.

Con diverse metodologie e diverse immagini, test e rompicapi non soltanto mettono alla prova le nostre abilità, a ci permettono di sfidarci e di passare alcuni momenti d’intrattenimento.

Il web continua a sfornarne sempre di nuovi, con l’ultimo emerso che mette a dura prova la vostra abilità d’osservazione? Guardando attentamente l’immagine, quali e quanti numeri riesci a vedere? Il difficile sta nel dare la risposta corretta in solamente 30 secondi.

Test: quanti e quali numeri vedi? La sfida

Concentrati e cerca di evitare distrazioni e poi parti, cronometro alla mano, alla ricerca dei numeri nell’immagine. Ovviamente, come ogni test visivo che si rispetti, l’immagine ha preparato per il nostro occhio diverse ‘trappole’, pronto a distrarlo dai numeri.

Per questo, arrivare alla soluzione in così poco tempo è davvero difficile; nel caso tu ci sia riuscito in soli 30 secondi, ti facciamo davvero tanti complimenti, anche se non è detto che i numeri che hai visto siano quelli corretti.

Se invece pensi di non aver visto abbastanza numeri, prova a prenderti altro tempo e guarda attentamente l’immagine, nonostante l’effetto ci disturbi e non poco. Il consiglio che possiamo darti è di non soffermarti solamente al centro del cerchio, ma di guardare anche nelle zone esterne, lì dove i numeri si nascondono più facilmente.

In totale, i numeri sono sette; non arrenderti e cerca di trovarli tutti! Ora che forse hai messo in campo tutte le tue energie, oppure da qualche secondo stai aspettando di vedere se la risposta che hai trovato è quella giusta o meno, è il momento di svelare la soluzione.

Come detto, i numeri nascosti in un cerchio che col bianco, col nero e col grigio crea vari effetti ottici sono sette; nello specifico, troviamo da sinistra a destra un 3, un 4, un 5, un 2, un 8, un 3 e un 9.

Il 2 centrale è sicuramente quello più visibile, ma aguzzando la vista si rendono chiari poi anche gli altri; li avevi trovati tutti? Divertiti a giocare col test con amici e parenti e preparati a nuove sfide!