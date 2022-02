Iva Zanicchi: la confessione shock dopo il Covid

Vediamo insieme che cosa ha deciso di dichiarare la super amata cantante Iva Zanicchi, per quanto riguarda una problematica personale.

Abbiamo da pochissimo ammirato la sua bellezza, presenza scenica e grandissima voce da pochissimo sul palco del Festival di Sanremo.

Stiamo parlando ovviamente della mitica Iva Zanicchi che ha ricevuto un’incredibile ondata di affetto per la sua partecipazione e poi la sua canzone è veramente bellissima.

Ma nelle ultime ore ha dichiarato qualcosa di molto particolare che le accade da quando ha contratto il Covid e poi è guarita.

Iva Zanicchi e la confessione dopo il Covid

Come sappiamo, Iva ha contratto il virus nel novembre del 2020, e nello stesso periodo anche il fratello.

Tutti e due sono stati ricoverati in ospedale per via di una polmonite bilaterale ma Iva è riuscita a guarire mentre il fratello purtroppo non è riuscito a salvarsi, per via di una forma ancora più violenta.

Per la nota cantante ovviamente superare la perdita dell’amato fratello non è stato assolutamente facile.

Ma ad oltre un anno dalla guarigione ancora porta con sei dei problemi legati al Covid, come lei stessa ha dichiarato sulle pagine del giornale Di Più.

Ha infatti detto che non sente ancora il gusto e si lava spessissimo i denti perchè ha un sorta di sensazione di sapore tipo di gas in bocca.

Stando a quanto dicono gli esperti può succedere che alcuni pazienti hanno problemi anche a distanza di tanto tempo, specialmente per chi ha avuto le varianti precedenti.

Mentre, sembra che con la Omicron non ci sono queste problematiche, molto probabilmente anche per via dei vaccini che adesso ci sono e che prima non c’erano.

Il fratello di Iva aveva una grande passione per la scrittura e per la pittura ed era solamente più grande della cantante di appena 3 anni.

Anche la sorella di Iva ha contratto il Covid, all’incirca nello stesso periodo, ma fortunatamente si è potuta curare in casa, come per il compagno di Iva, Fausto Pinna, che sta combattendo anche una lotto contro un tumore.

Insomma Iva ha confessato questo problema che si porta dietro da tempo dopo il Covid e che non aveva mai dichiarato a nessuno.

Speriamo che presto si risolva anche questo e che torni a sentire tutti i sapori com’era prima di ammalarsi.