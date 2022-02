Una Vita, che fine ha fatto Cuevas? Le anticipazioni per la soap di Canale 5, recentemente sconvolta dall’inizio della guerra.

Era nell’aria da tempo, ma ad Acaçias la notizia non era ancora certa; i giornali però hanno ora riportato ufficialmente lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che ha scioccato tutti quanti gli abitanti del quartiere.

Tra le persone più provate sembra esserci Susana, preoccupata per la presenza del marito Armando, un diplomatico, in Francia; la donna ha ricevuto notizie preoccupanti al marito, ma pare che Armando non sia l’unico a rischiare.

Il marito di Susana non è l’unico ad essere in pericolo con lo scoppio del sanguinoso conflitto bellico che grande devastazione porterà in Europa; Felipe infatti, per allontanarsi da Genoveva, ha deciso di recarsi da suo figlio Tano a Vienna, nel pieno dell’Impero Austro-Ungarico.

Ancor più di Armando, Felipe si trova nel centro dell’Europa ed esposto a pericoli, considerando le circostanze della guerra; nonostante il rancore che prova nei suoi confronti, Genoveva è molto preoccupata per l’ex-marito e tenta a tutti i costi di mettersi in contatto con Cuevas, investigatore assunto per seguirlo.

La Salmeron non riuscirà però a parlare col suo investigatore e ciò la turberà e non poco; senza il suo contatto, la dark lady di Acaçias non riesce più ad avere notizie di Felipe, risultando molto inquieta.

Cosa è realmente successo a Cuevas, in una Vienna pronta a mobilitarsi contro la Serbia? Anche Casilda e soprattutto Liberto sembrano essere molto preoccupati per lo storico abitante di Acaçias, ed entrambi conversano sulla situazione politica attualmente in atto in Europa.

Felipe riuscirà a mettersi in salvo? Sembra comunque certo che la Prima Guerra Mondiale, seppur non arriverà in Spagna, porterà grandi cambiamenti e nuovi equilibri anche nel quartiere, che magari sarà scena di un altro salto temporale a livello narrativo come già successo in passato.