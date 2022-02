Un sogno, Melita Toniolo lascia tutti senza parole: la showgirl continua ad incantare tutti quanti sfoggiando una bellezza da urlo.

Da diverso tempo Melita Toniolo è lontana dai riflettori, ma non per questo il pubblico si è scordato della ‘diavolita’ che al Grande Fratello ha stregato proprio tutti quanti.

Di recente, l’abbiamo vista tra i giudici del programma di Michelle Hunziker, All Together Now, ma Melita pare ancora aspettare una nuova grande occasione pronta a rilanciarla in tv; nel frattempo, è seguitissima sui social e continua ad incantare con ogni post.

Un sogno, Melita Toniolo lascia tutti senza parole: bellezza dirompente

La sua personalità, i suoi lineamenti e il suo corpo da urlo hanno reso la Toniolo una delle showgirl più amate di questi ultimi due decenni; oggi, 35enne, pare essere nel pieno della maturità ed avere acquisito ancora più fascino.

A confermare ancora una volta tutta la sua bellezza, arriva ora un nuovo post della modella e conduttrice di Treviso, capace sicuramente di aumentare la temperatura del web.

Melita si è infatti mostrata in intimo, facendosi ritrarre più sensuale ed elegante che mai; come si vede dalla foto, indossa un intimo di pizzo rosa salmone che mette in evidenza le sue curve da capogiro, lanciando anche un messaggio di body positive.

“Love Myself” scrive la Toniolo nella didascalia, alludendo sia allo slogan dell’intimo sia ad un concetto che Melita pare voler abbracciare pienamente; la donna, già in precedenza, ha mostrato le maniglie dell’amore e ancora una volta vuole lanciare ai suoi follower un messaggio di body positive.

Nella foto, la showgirl appare veramente come un sogno, col reggiseno che pare davvero contenere a stento il suo prosperoso décollété; la sua sensualità fa davvero invidia a tutti quanti.

Tantissimi i commenti sotto al post, tutti sottolineare l’incredibile sensualità della showgirl; si sprecano gli “stupenda” e “bellissima”, per uno scatto che ha totalizzato tantissimi like ed ha lasciato tutti quanti i follower a bocca aperta. Una bellezza dirompente quella di Melita, che riesce ancora facilmente a far breccia nel cuore di tutti.