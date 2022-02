Flavio Briatore: ecco il prezzo di una pizza nel suo locale!

Vorresti provare il ristorante di Flavio Briatore ma non conosci i prezzi? Te li sveliamo noi, ecco quanto costa mangiare una pizza nel suo bellissimo locale.

Flavio Briatore sta per inaugurare il suo nuovo locale a Milano, l’evento è previsto per il prossimo 1 marzo, intanto il noto imprenditore ha già fatto un’enorme campagna pubblicitaria per promuovere il ristorante.

Il nome del nuovo locale è Crazy Pizza, questo è situato in via Brera al numero 1, una zona molto famosa di Milano in cui sono sempre presenti moltissimi Vip. Questo è solo uno dei tanti locali italiani di Briatore, infatti l’imprenditore ne ha già aperti altri a Londra, Montecarlo, Porto Cervo, Qatar e Arabia Saudita.

Il proprietario del Bilionaire non vede l’ora di inaugurare il suo nuovo locale, ma intanto quello che tutti si domandano è: ma quanto costerà mangiare una pizza nel ristorante di Briatore?

Non preoccupatevi ve lo sveliamo noi. Andiamo a scoprire quanto costa mangiare una pizza nel suo nuovo locale.

Flavio Briatore apre il Crazy Pizza, ecco quanto costa mangiare

Anche Flavio Briatore ha finalmente deciso di aprire la sua pizzeria a Milano, il sito del ristorante è già online e le prime parole che si leggono sono “Con le nostre porte aperte a Roma sapevano che era solo questione di tempo prima che le stilose strade di Milano ci chiamassero“.

Insomma sembrano tutti entusiasti per questo nuovo progetto, ma ora passiamo alla nota dolente, quanto costerà mangiare una pizza nel suo locale?

La prima cosa da specificare è che la pizza di Briatore non sarà la solita pizza italiana ma offrirà ai suoi clienti una sfoglia senza lievito, lanciata a mano e con crosta sottile. Per questo motivo le cifre non saranno mai simili a quelli di una classica pizzeria, quindi non aspettatevi la margherita a 5 euro.

Per il momento si pensa che i prezzi del menù siano simili a quelli del ristorante a Roma, ad esempio: una Marinara, costa 13 euro, una Margherita ne costa 14, mentre una focaccia di Recco con Stracchino viene 19, infine, una pizza con il Patanegra costa ben 60 euro.

Ma non è finita qui, dopo la cena sembrerebbe che il locale si possa trasformare in una sorta di discoteca, quindi è previsto anche un servizio post cena. Ora non ci resta che aspettare le prossime news per capire meglio di cosa si tratta.

Voi cosa ne pensate? Volete provare il nuovo locale di Flavio Briatore?