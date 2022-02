U&D Shock: Maria contro Giovanni “Solo tu non capisci”

U&D Shock, Maria contro Giovanni: le parole della conduttrice esortano il cavaliere a vedere le cose per come realmente stanno.

Periodo piuttosto movimentato al dating show di Maria De Filippi, che lasciando spazio alle varie coppie spesso si trova nella posizione di dover cercare di rendere più chiari i messaggi che dame e cavalieri mandano con le loro esternazioni.

Solitamente, la De Filippi aiuta maggiormente i ragazzi del trono classico, ma non manca anche di intervenire anche per il trono over; di recente la conduttrice ha cercato in tutti i modi di far ragionare Giovanni.

U&D Shock, Maria contro Giovanni: invita il cavaliere a cambiare idea

Giovanni è da un po’ di tempo al centro delle polemiche; il cavaliere, andato in antipatia a Gianni e Tina perché (oltre che forse saccente) difficilmente esterna le sue emozioni, ha chiuso la sua frequentazione con Daniela, ma pare che anche con Sara le cose non vadano.

In studio, la dama toscana ha deciso di chiudere perché crede che l’uomo sia ancora interessato a Daniela, che nel frattempo ha iniziato un’altra frequentazione; Giovanni smentisce ma appare poco chiaro e forse guidato dall’orgoglio, cosa che indispettisce ancora di più non soltanto Sara ma anche i due opinionisti.

Dopo un intervento di Armando Incarnato, che chiama in causa proprio i due, Maria cerca di far capire a Giovanni come abbia mal interpretato le parole di Daniela per cui ci è rimasto molto male; la dama non l’ha accusato di aver ‘allungato le mani’, ma anzi ha sottolineato più volte come fosse un gentiluomo e soprattutto come volesse con lui una relazione completa.

Leggi anche –> Blanco: ecco perchè si chiama così, da non credere

Insomma, una dichiarazione d’amore a cui però il cavaliere ha dato un altro senso, continuando a giustificarsi di essere sempre stato corretto con la dama, cosa che in realtà nessuno ha mai messo in dubbio.

Leggi anche –> Elodie e la somiglianza con il ragazzo di Amici: Maria sotto shock

“Per mani addosso intendeva dire che tu eri interessato fisicamente a lei…Solo tu non capisci” le parole di Maria, che sottolinea come Daniela sono giorni che continua a guardarlo ed è palesemente ancora presa da lui, una condizione che a quanto pare solo lui non ha visto. Giovanni tornerà sui suoi passi? Nemmeno le parole della De Filippi sembra l’abbiano convinto, ma mai dire mai…