Test: trova le pecorelle tra le nuvole, è impossibile!

Test, trova le pecorelle tra le nuvole: la nuova sfida visiva sembra essere quasi impossibile da risolvere, mettiti alla prova.

Per gli amanti dei rompicapi e dei test visivi, è emersa online una nuova sfida che metterà a dura prova le abilità d’osservazione, nonché d’intuito e d’osservazione, di tutti i lettori.

Questa volta, al centro del test visivo troviamo delle nuvole e delle pecorelle; riesci a trovare tutti gli animali in solamente 30 secondi a partire da quando hai iniziato a guardare l’immagine? Mettiti alla prova e prova a risolvere questa missione (quasi) impossibile!

Test visivo, trova le pecorelle tra le nuvole: la nuova sfida

Come si vede, l’immagine proposta raffigura un bellissimo cielo pieno di nuvole, con tanto di uccelli e una mongolfiera; un bellissimo cielo sereno, nel quale però si nascondono anche diverse pecorelle.

Guardando l’immagine, avrai sicuramente fatto partire il timer: sei riuscito a trovare tutte le pecorelle nell’immagine nel tempo massimo di trenta secondi? In caso di risposta affermativa, davvero complimenti!

In caso contrario, prova a prenderti più tempo e osserva con attenzione l’immagine; ovviamente, non focalizzare la tua attenzione né sugli uccelli né sulla mongolfiera, elementi messi nell’immagine per distrarti dalle pecorelle.

Come facilmente intuibile, le varie pecorelle si mimetizzano con la loro lana all’interno delle nuvole; per trovarle basta quindi aguzzare la vista osservando attentamente tutte le varie parti bianche.

Senza tempo limite, sei riuscito a scovare tutti i dolci animaletti, con la loro lana bianca, che il test ha proposto? Nel caso tu non sia riuscito a trovare tutte le pecorelle, oppure volessi conferma di ciò che hai visto, ti proponiamo di seguito la soluzione di questa nuova sfida visiva.

Una volta individuate, le pecorelle sono facilmente riconoscibili: lì nel cielo, tra le nuvole, la loro lana arruffata le fa mimetizzare ma sono comunque visibili e molto tenere!

Ora che sai la soluzione, divertiti a proporre questa nuova sfida visiva ad amici e parenti, giocando con loro e sfidandoli a fare meglio di te; sempre che questo sia possibile, ovviamente!