Rompicapo: riesci a trovare i randagi nella foto? Sei un mito!

Ecco un nuovo rompicapo che ti farà andare fuori di testa. Riesci a trovare i randagi nella foto? Si sono nascosti benissimo

Anche oggi vogliamo proporti un interessante test che metterà alla prova le tue abilità visive e cognitive. Affronta questa prova e divertiti sfidando i tuoi amici, siamo sicuri che sarà un test alla tua altezza. Prosegui quindi nella lettura di questo articolo per scoprire di quale gioco si tratta.

Quello che ti proponiamo oggi è un rompicapo divertentissimo che ha messo in difficoltà migliaia di utenti del web. Dovrai guardare un’immagine e indicare se riesci a trovare i randagi nella foto. Raccogli tutta la concentrazione possibile e mettiti alla prova.

Risolvi il rompicapo: riesci a trovare i randagi nella foto?

I test visivi hanno definitivamente sbancato nel mondo del web. La loro viralità è un dato di fatto e centinaia di migliaia di utenti si divertono, sfidandosi a vicenda. Pensi di essere pronto a trovare la soluzione del rompicapo senza farti ingannare?

Affrontare questo rompicapo è molto semplice: tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine e indicare se riesci a trovare i randagi nella foto. Si tratta di un gioco divertentissimo che richiederà tutta la tua abilità possibile per trovare la soluzione.

L’immagine è una bellissima vignetta piena di gatti molto simpatici. Nello sfondo blu, infatti, si trovano decine e decine di micetti che si guardano con aria sospetta. Il motivo? Tra di loro ci sono alcuni randagi nascosti capaci di mimetizzarsi in maniera incredibile. Riesci a trovarli?

Con questo test visivo potrai allenare le capacità cognitive e intellettive, utilizzando tutte le risorse che mette a disposizione il tuo cervello. Trova almeno uno dei due gatti randagi e misura il tuo quoziente intellettivo. Si dice, infatti, che chi riesce a trovare almeno uno dei due gatti randagi avrebbe un QI pari a 120.

In tantissimi, infatti, hanno preferito lasciar perdere. Tuttavia, ti consigliamo di provare nella tua ricerca, concentrandoti al massimo con lo scopo di individuare i due simpatici gatti randagi. Se vuoi, inoltre, possiamo fornirti un importante indizio: i due randagi si distinguono da tutti gli altri per l’assenza del collarino.

A questo punto, non possiamo fare altro che darvi la soluzione e complimentarci per averci anche solo provato: non era affatto un rompicapo di semplice risoluzione. Ecco dunque la loro posizione:

Come puoi ben vedere, i due mici erano ben nascosti, ma l’assenza del collarino è un chiaro segnale del fatto che si tratti di due gatti randagi. Sei riuscito a trovarli prima della soluzione?