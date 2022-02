Il Paradiso delle signore: Vittorio è gelosissimo di lei

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per oggi all’interno del grande magazzino di moda milanese con tutti i suoi personaggi.

Anche oggi, 22 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Il Paradiso delle signore.

Dove forse Vittorio viene fatto ingelosire solamente per un motivo ben specifico, ma andiamo nello specifico.

Iniziamo con il dire che Dante e Fiorenza sono riusciti ad incastrate Umberto perchè hanno in mano la lettera che Guarnieri ha scritto a Flora per comunicarle cosa ha fatto Adelaide nella storia della morte di Ravasi.

Paradiso delle signore: Vittorio cosa succede?

Ecco quindi che i cugini stanno mettendo in atto un piano per vendicarsi e questo comprende il corteggiamento spietato di Beatrice solamente per mettere in difficoltà Vittorio.

LEGGI ANCHE—> Una Vita: in Europa è scoppiata la guerra e Susana ha paura

Per quanto riguarda invece Tina sembra che sia pronta a tornare con Sandro e le chiede di cantare la canzone che lui le ha dedicato, ma la ragazza non sembra ancora del tutto convinta a farlo.

Passiamo adesso a Rocco che si è veramente innamorato di un’altra ragazza, ed Agnese, andandolo a trovare a Roma ha capito tutto.

La donna, dovrà dire anche ai suoi figli cosa stà succedendo veramente, e quindi non solo ad Armando, mentre Maria continua a cucire il suo abito da sposa per il ritorno del suo amato Rocco.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne: Gemma è impazzita per il cavaliere ma Maria non ci sta!

Al Paradiso, intanto, si discute sulla Legge n 66 che dà il diritto alle donne di accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, le ragazze sono scosse e leggono l’articolo che ha scritto Stefania per il Paradiso Market.

Fiorenza ha capito, nel mentre, come poter sistemare Adelaide, mettendo Ludovica a quello che è il suo posto.

La Gramini chiede a Flavia di darle una mano e convince la figlia a collaborare, convinta anche che si allontanerà da Marcello e si avvicinerà a Ferdinando di Torrebruna.

Ma non sempre i progetti vanno come li abbiamo pensati, quindi possiamo continuare a seguire le puntate del paradiso in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.