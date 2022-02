Francesco Totti ed Ilary Blasi è la fine di una favola? Ecco le voci shock

Secondo le ultime indiscrezioni, l’amore fra l’ex Capitano della Roma, Francesco Totti e la presentatrice Ilary Blasi sarebbe al capolinea.

Una grande storia d’amore quella fra l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la presentatrice di Mediaset, Ilary Blasi.

Da ieri sono iniziate a circolare delle voci su una presunta crisi tra i due, che sarebbero ai ferri corti da diversi mesi. Il primo ad insinuare qualcosa è stato Dagospia, che sul suo sito ha già parlato di un ennesimo litigio tra la coppia, avvenuto lo scorso 5 febbraio a Castel Gandolfo.

Oltre a questo, per molti, dato che sui social né Francesco Totti né Ilary Blasi non condividono più scatti insieme questo potrebbe essere un altro segnale.

La loro, più che una storia, è una favola: il Pupone, dopo aver visto Ilary a Passaparola ha detto subito “quella li me la sposo” E così ha fatto. Era giugno del 2005, quando i due davanti a milioni di persone si sono sposati. Insieme hanno 3 figli: Christian, Chanel e la piccola Isabel.

Francesco Totti e Ilary Blasi: storia d’amore al capolinea?

Dopo 17 anni, ci sarebbe aria di crisi tra l’ottavo Re di Roma e la conduttrice. A completare questo quadro è stata anche la presenza di Totti a Casal Palocco. Ed è proprio qui, che secondo i rumors, l’ex capitano della squadra capitolina dovrebbe trasferirsi.

Si vocifera che “Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato”. La coppia non ha né confermato né tantomeno smentito ancora questa notizia.

Ma solo qualche giorno fa, Ilary Blasi è stata ospite del nuovo programma di Michelle Hunziker, dove ha, però, detto “Basta che non pubblichiamo qualcosa sui social per una settimana ed è subito crisi”, come per dire che in realtà questa crisi non ci sarebbe proprio.

Le voci, purtroppo, sono iniziate a circolare nella giornata di ieri, dopo che Dagospia ha lanciato questo scoop. Ma ora possiamo solo aspettare una conferma o una smentita riguardante questa notizia.

Oltre a questo, di recente, la Blasi ha rilasciato un’intervista al settimanale F, dove ha rivelato che tutto alla fine può davvero finire. Forse parlava della sua storia d’amore con l’ottavo Re di Roma?