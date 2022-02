Vediamo insieme questo nuovo e divertente indovinello che vi proponiamo dove la soluzione è davvero difficile.

Come sappiamo gli indovinelli o i vari rompicapo o test sono un modo per svagarci un po’, ma in questo caso dobbiamo far lavorare la nostra mente.

Cerchiamo quindi di risolverlo, se riusciamo, dato che la maggior parte delle persone che ci prova abbandona e va a controllare la soluzione.

Iniziamo con il capire bene l’immagine che vi abbiamo mostrato dove c’è un’uomo, ovvero E che ha una grande pietra tra le mani.

Indovinello: nessuno lo risolve prova!

Ma se la fa scivolare chi tra gli altri presenti perderebbe la vita? Non è così semplice la risposta, come si potrebbe pensare.

Ed infatti il quesito sta facendo impazzire il web per trovare la soluzione! In questo caso non ci sono limiti di tempo entro il quale dare la risposta, potete fare con molto calma.

Anche unire più amici o parenti per trovare la soluzione incredibile, noi ovviamente, a breve vi daremo la soluzione per controllare se avevate dato la risposta esatta.

In questo test particolare, dovete utilizzare tutto il vostro senso logico e di probabilità che con conoscete, è anche vero che se siete allenati tutto diventa più semplice.

Ci sono varie possibilità che dobbiamo tenere a mente, ovvero quanto può pesare la pietra, oppure se qualche omino si sposta.

Ma una cosa è certa, e vi stiamo già aiutando, l’omino accanto alla lettera A è sempre salvo!

Guardate bene quindi l’immagine e fate attenzione a tutti i piccoli dettagli che ci sono, avete quinti trovato la soluzione a questo difficile gioco logico?

Dai, arriviamo in vostro soccorso e vi sveliamo chi perderebbe la vita, e vi diciamo anche che non è solamente uno!

Nella peggiore delle ipotesi possibili, infatti, sia C che D possono perdere la vita se E lancia il masso.

E voi eravate riusciti a dare la risposta esatta oppure no? Ed in caso ci siete riusciti da soli oppure vi siete uniti con amici e parenti per confrontarvi e trovare la soluzione corretta?

Continuate a seguirci per altri divertenti giochi e test che vi faranno allenare la vostra mente!