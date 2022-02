Strofinacci: così elimini veramente ogni macchia facilmente

Vediamo insieme come possiamo rimuovere in modo veramente efficace ogni tipo di macchia che possiamo trovare su i nostri strofinacci.

In casa e sopratutto in cucina i nostri amici strofinacci sono abituati a pulire e rimuovere praticamente qualsiasi cosa.

Ma, purtroppo, spesso restano macchiati, cerchiamo quindi di capire insieme come possiamo fare per farli tornare come appena comprati.

Diciamo che questo metodo incredibile è anche molto economico e siamo sicuri che in casa avete assolutamente questi semplici 3 ingredienti che ci servono.

Strofinacci il trucco per eliminare tutte le macchie

Gli strofinacci come abbiamo detto si macchiano praticamente con qualsiasi cosa, e spesso possono perdere anche il loro colore a forza di lavarli.

Ma cosa possiamo effettivamente fare, ci servono solamente 3 cose, ovvero aceto bianco, succo di limone e latte.

Il procedimento per far tornale alla vecchia luce i nostri strofinacci è semplicissimo, dobbiamo riempire una bacinella con del latte freddo che diluiamo con un po’ di acqua.

Mettiamo dentro i nostri amati strofinacci e li lasciamo in questa soluzione per circa 1 ora, una volta passato il tempo li strizziamo e passiamo al passaggio successivo.

Ovvero li mettiamo nella nostra lavatrice ed aggiungiamo aceto bianco e succo di limone direttamente nel cestello.

Adesso non dobbiamo fare altro che far partire il lavaggio normale ed una volta finita la lavatrice procediamo a stenderli.

Quando saranno asciutti rimarremo senza parole i nostri strofinacci avranno acquistato nuovamente tutta la loro iniziare bellezza.

Senza macchie o aloni vari, è consigliabile fare questo metodo di lavaggio ogni 2 mesi circa, in modo che siano sempre perfetti come appena comprati.

Possiamo quindi iniziare ad utilizzare questo incredibile trucchetto che è super facile ed economico e poi gli ingredienti che dobbiamo utilizzare li abbiamo tutti in casa e non dobbiamo comprare nulla di diverso.

Siamo sicuri che una volta provato e dopo che siete rimasti senza parole come noi per il risultato condividerete questo consiglio con amiche e parenti.