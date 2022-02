Rompicapo: quanti quadrati vedi? Solo un genio li trova tutti

Vediamo insieme di risolvere questo difficilissimo rompicapo dove ci chiede di indicare quanti quadrati ci sono in tutto.

I test o i rompicapo sono sempre un momento dove la nostra mente non pensa alle cose di tutti i giorni ma si rilasso, o si concentra sul risolvere un quesito.

In questo caso dobbiamo capire quanti quadrati ci sono in totale nella fotografia che vi abbiamo mostrato.

Quindi divertiamosi a scoprire il numero corretto, ed in caso non riusciamo ovviamente vi indichiamo la soluzione, ma sfidatevi come sempre tra amici e parenti.

Test: quanto quadrati ci sono?

Come sappiamo sul web ci sono tantissime di queste sfide e di rompicapo, alcuni sono molto semplici perchè dobbiamo solamente indicare cosa vediamo nell’immagine ed in questo modo possiamo scoprire alcune caratteristiche su di noi.

In questo invece, come abbiamo detto dobbiamo indicare quanti quadrati ci sono in totale, e la soluzione non è affatto scontata.

Non abbiamo alcun limite di tempo e questo sta facendo letteralmente impazzire il web, noi come sempre nel corso dell’articolo vi daremo la soluzione, grazie anche un utilissimo video di diregiovani che vi pubblichiamo.

Quindi iniziamo con calma a concentrarci per contarli tutti, vi diamo anche un piccolo aiutino, che poi non è così scontato, la soluzione è a due numeri ed è più alta di 15.

E voi quanti ne avete trovati? Siete riusciti a trovare questo numero, o almeno a trovare il numero che vi abbiamo indicato come partenza?

Fatevi aiutare anche da amici e parenti perchè siamo sicuri che più menti messe insieme riescono ad avere un risultato incredile.

Niente da fare? Eccoci che arriviamo con la soluzione o meglio con il video che vi aiuta a capire quanti sono e dove si trovano.

Incredibile che fossero ben quaranta quadrati vero? Voi li avevate trovati tutti oppure no? In ogni caso, non perdete le speranze e continuate ad esercitarvi in questi divertenti test.

E mi raccomando continuate a seguirci in modo tale che vi possiate allenare e la vostra mente sarà sempre più attiva e le soluzioni per voi saranno sempre più facili!