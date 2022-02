Tende: come averle perfette ed evitare di stirare, il trucco shock

Vi sveliamo il trucchetto shock per avere sempre delle tende linde, stirate e perfetta. Non immaginerete mai di cosa stiamo parlando.

Le tende rappresentano uno dei principali elementi di arredo di una casa, in quanto hanno la capacità di rendere ogni stanza accogliente e sicura. Oltre ad essere un elemento estetico infatti, le tende permettono di proteggere la casa da sguardi indiscreti, soprattutto quando l’abitazione è situata nei primi piani o peggio al piano terra. Durante l’inverno tengono lontano il freddo e, con l’arrivo della stagione estiva, creano un’atmosfera suggestiva trasportate dalla brezza primaverile. Tuttavia, di fronte alla conclusione dell’inverno, potrebbe capitare che i tessuti risultino anneriti ed impolverati. Si procede quindi con il lavaggio. Vi sveliamo un trucchetto che vi aiuterà con la successiva stiratura.

Tende perfette senza averle stirate: ecco come fare

Prima di tutto, per evitare di essere costretti ad impiegare il ferro da stiro, occorre seguire qualche accortezza in primis nel momento del lavaggio. Ad esempio, potrebbe rivelarsi utile piegare le tende ed inserirle in una federa del cuscino: questo procedimento permette, non solo di evitare che il tessuto si stropicci troppo, ma anche impedire a detergenti aggressivi di colpire direttamente la tenda. Una volta lavata, vi basterà appenderla ancora bagnata.

Ebbene sì, il trucchetto è molto semplice: soprattutto se procedete con il lavaggio nelle stagioni calde, un metodo che vi consentirà di non utilizzare il ferro consiste proprio nel farle asciugare direttamente appese. Questo permetterà in sostanza una stiratura naturale, senza calore. Inoltre, nell’eventualità in cui persistano delle pieghe, potrete acquistare a soli 30 euro la stiratrice verticale. Questo modus operandi rappresenta una vera svolta, soprattutto perché risulta alquanto difficile stirare delle tende con il ferro, soprattutto quando sono molto lunghe. Alla fine, finiamo ironicamente per utilizzarle come straccio per il pavimento. A fronte di questo, prima di stressarci, sarebbe utile mettere in pratica questo piccolo e comodo trucchetto.