Proviamo a fare insieme questo rompicapo visivo: osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare la ballerina?

Non riuscite a capire niente di quello che vedete giusto? A quanto pare il noto vignettista ungherese Dudolf ha colpito ancora. Il disegnatore spopola sul web per i suoi rompicapi visivi incredibilmente complessi e divertenti. Consigliamo di svolgere questi giochi in compagnia, in modo da vedere chi riesce a risolverlo per primo. L’obiettivo sarà molto semplice: osservate l’immagine e cercate di scovare la ballerina che si nasconde tra i fenicotteri. Detto così appare facile, in realtà la difficoltà risiede nella sovrapposizione di figure e colori molto simili. Per questo motivo, occorrerà utilizzare la massima concentrazione, in modo da riuscire a scovare la fanciulla danzante. Pronti? Proviamo a fare insieme il rompicapo di Dudolf.

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, significa che siete in crisi. Bene, in realtà non è così complicato trovare la ballerina, servirebbe semplicemente la capacità di non farsi distrarre da input esterni. Nonostante questo, sono molti gli utenti che vengono ingannati dal vignettista e – generalmente – in pochi trovano la soluzione. Per questo motivo, vi diamo una mano noi. Ecco la soluzione del rompicapo sui fenicotteri. Dov’era la ballerina?

Ecco la fanciulla danzante che si nascondeva tra questi meravigliosi fenicotteri. Dudolf ha dimostrato ancora una volta di godere di una fervida immaginazione e fantasia. Le sue vignette stanno diventando sempre più famose sul web e acquistano popolarità. Se siete curiosi, potete semplicemente cercare il nome dell’ungherese su Google e troverete moltissimi rompicapi di questo tipo. Nel caso in cui non siate riusciti a risolverlo, non mollate! Magari sarete più fortunati la prossima volta.