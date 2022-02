Doc 2-nelle tue mani: Gabriel confessa tutto

Doc-nelle tue mani 2: nella sesta puntata sesta puntata Gabriel confesserà una verità dolorosa. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa dicono le anticipazioni.

Una delle serie tv del momento è sicuramente Doc-Nelle tue mani, la Rai dopo l’incredibile successo della fiction ha deciso di rinnovarla per la seconda stagione.

Ora sta andando in onda il seguito di Doc e i telespettatori non riescono a staccarsi dalla tv, intanto sono già uscite le anticipazioni per la prossima puntata.

Gli appassionati della fiction si ricorderanno sicuramente che l’ultimo episodio ci ha lasciato tutti confusi e con l’amaro in bocca. Infatti nella puntata siamo ritornati a a marzo del 2020, il mese di crisi e paure per via della pandemia.

Sono successe moltissime cose durante la puntata, come ad esempio è stato finalmente scoperto il significato di “Cane blu”, si trattava del peluche del figlio di un malato di Covid che aveva il compito di proteggere il suo papà.

Ma non solo è venuta a galla anche la verità sulla sulla morte di Lorenzo Lazzarini: è stato il dottore a a chiedere a Carolina di dare la sua bombola di ossigeno al suo compagno di stanza.

Ma quando la figlia di Fanti è tornata da Lorenzo con una nuova bombola di ossigeno il medico era già morto. Andrea per proteggerla ha deciso di raccontare di aver trovato lui Lorenzo.

Per quanto riguarda le anticipazioni di questa sera, Gabriel farà una scoperta shock. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Doc-nelle tue mani 2: anticipazioni, Gabriel fa una scoperta shock

Come dicevamo le anticipazioni della prossima puntata di Doc-Nelle tue mani 2 sono piuttosto interessanti: Gabriel farà una scoperta shock. Il medico è riuscito a trovare a casa di Giulia il certificato di Lorenzo da cui si capisce che al Policlinico Ambrosiano è stato lui il paziente zero.

Gabriel è piuttosto combattuto e non sa se rivelare la verità a Cecilia, intanto tra lui e Giulia le cose si mettono sempre peggio.

La prossima puntata è intitolata Ragioni e conseguenze, questo ci fa capire molto su come potranno andare le cose nella fiction. Agnese troverà ricoverata in ospedale la mamma di Manuel, il bambino che ha preso in affido con Davide. Intanto Gabriel decide di parlare con la psicologa Lucia Ferrari.

Ora non ci resta che aspettare il prossimo appuntamento di Doc-nelle tue mani per capire cosa accadrà.