Cosa vedi? Ecco il lato nascosto di te

Ecco un nuovo test della personalità che, in base a cosa vedi, rivela il lato nascosto di te. Accetta la sfida e leggi il risultato

Negli ultimi mesi stanno letteralmente spopolando sul web i test della personalità. Si tratta di enigmi e quiz utili per stimolare una riflessione su sé stessi, in maniera divertente, autoironica e, soprattutto, senza prendersi troppo sul serio.

Nel test che ti proponiamo oggi, dovrai guardare un’immagine e indicare cosa vedi. Il risultato rivela il lato nascosto di te. Se vuoi affrontare questo gioco, continua con la lettura dell’articolo e leggi cosa ti dice il risultato.

Test della personalità: indica cosa vedi e scopri il lato nascosto di te

Se hai sempre avuto la curiosità di indagare su un tuo particolare aspetto del tuo carattere, prova con questo divertente test della personalità. Si tratta di un semplice gioco, in cui (ricordiamo) non vi è alcuna pretesa di scientificità che potrebbe stimolare una divertente riflessione interna.

Il test di oggi è davvero molto semplice: dovrai guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e indicare cosa vedi per prima. Non si tratta di niente di difficile e, alla fine, divertiti a leggere il risultato del test. Quale figura vedi per prima nell’immagine? Una fabbrica o un teschio?

Fabbrica

Se la prima cosa che hai visto è stata la figura di una fabbrica, forse significa che sei una persona eccessivamente razionale. Ti piace l’onestà e quindi rispetti chi non ti mente. Sai essere molto gentile con tutti e la tua personalità è caratterizzata dal voler necessariamente anticipare ciò che potrebbe succedere.

Ti piacciono molto le sfide e mettere alla prova le tue abilità. Non ti tiri indietro quando devi affrontare delle nuove avventure, anche imprevedibili e sei completamente aperto alle diversità del mondo. Prova dunque a lasciarti andare senza tartassarti troppo e cercare di prevedere inutilmente il futuro;

Teschio

Se, invece, la prima figura che hai visto è stata quella di un teschio, forse vuol dire che la tua personalità è caratterizzata essenzialmente fredda. Per via di questo comportamento, infatti, spesso risulti essere agli occhi degli altri un po’ freddo e introverso.

In realtà sei una persona molto affettuosa e generosa, con chi vuoi bene e con le persone che frequenti. Cerca, dunque, di trovare un modo di ammorbidire la tua personalità e uscire da quel guscio che ti rende piuttosto timido con gli altri.